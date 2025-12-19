自打嘴巴？梁振英自爆約見大客戶 壓縮《蘋果》廣告「接近零」

前香港特首、中國全國政協副主席梁振英自曝曾以特首身份約見商界，最終令《蘋果日報》廣告減至接近零。（彭博資料照）

壹傳媒創辦人黎智英被香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪成後，前香港特首、現為中國全國政協副主席的梁振英昨天（18日）自爆任特首時，曾主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終令該報全版和半版廣告「壓縮到接近零」。不過，梁振英此番說法被揭與當年回應不同，明顯打臉自己。

梁振英在臉書發文稱，自己多年來仔細看過黎智英在《蘋果日報》專欄發表的所有文章，「知道黎智英的部份思維和行事方式」，對黎智英關注得「比較早」和「比較深入」。

梁振英批評黎智英是香港的「反華反共勢力的大腦」，不論黎智英有沒有用外國政府的錢，壹傳媒集團的利潤就已經為黎智英提供大量財政能力，而利潤主要來自廣告，所以他連續幾年不斷公開駁斥黎智英並呼籲杯葛《蘋果》，同時每天在Facebook公開點名在《蘋果》落全版或半版廣告的客戶，甚至任特首期間主動約見《蘋果》的大廣告客戶，包括大銀行和大集團，「雖然反應不一，但最終還是將《蘋果》的全版和半版廣告壓縮到接近零」。

隨後有港媒翻出過往報導，指2014年5月28日《蘋果》曾披露，包括渣打集團收到「下令」之外，梁振英還曾親自向商界及旅遊界明示或暗示不應在《蘋果》登廣告。對此，官媒《大公報》翌日還刊發報導反控《蘋果》污衊梁振英逼商界抽廣告，打壓新聞自由，並引述特首辦回應「絕無此事」。

港媒評論，「11年過去，梁振英文章最終證實了消息。」

