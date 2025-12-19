為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    自打嘴巴？梁振英自爆約見大客戶 壓縮《蘋果》廣告「接近零」

    2025/12/19 11:42 即時新聞／綜合報導
    前香港特首、中國全國政協副主席梁振英自曝曾以特首身份約見商界，最終令《蘋果日報》廣告減至接近零。（彭博資料照）

    前香港特首、中國全國政協副主席梁振英自曝曾以特首身份約見商界，最終令《蘋果日報》廣告減至接近零。（彭博資料照）

    壹傳媒創辦人黎智英被香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪成後，前香港特首、現為中國全國政協副主席的梁振英昨天（18日）自爆任特首時，曾主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終令該報全版和半版廣告「壓縮到接近零」。不過，梁振英此番說法被揭與當年回應不同，明顯打臉自己。

    梁振英在臉書發文稱，自己多年來仔細看過黎智英在《蘋果日報》專欄發表的所有文章，「知道黎智英的部份思維和行事方式」，對黎智英關注得「比較早」和「比較深入」。

    梁振英批評黎智英是香港的「反華反共勢力的大腦」，不論黎智英有沒有用外國政府的錢，壹傳媒集團的利潤就已經為黎智英提供大量財政能力，而利潤主要來自廣告，所以他連續幾年不斷公開駁斥黎智英並呼籲杯葛《蘋果》，同時每天在Facebook公開點名在《蘋果》落全版或半版廣告的客戶，甚至任特首期間主動約見《蘋果》的大廣告客戶，包括大銀行和大集團，「雖然反應不一，但最終還是將《蘋果》的全版和半版廣告壓縮到接近零」。

    隨後有港媒翻出過往報導，指2014年5月28日《蘋果》曾披露，包括渣打集團收到「下令」之外，梁振英還曾親自向商界及旅遊界明示或暗示不應在《蘋果》登廣告。對此，官媒《大公報》翌日還刊發報導反控《蘋果》污衊梁振英逼商界抽廣告，打壓新聞自由，並引述特首辦回應「絕無此事」。

    港媒評論，「11年過去，梁振英文章最終證實了消息。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播