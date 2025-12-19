香港立法會選舉5人被捕 李忠憲：連不投票的自由都沒有

2025香港立法會換屆選舉於12月7日舉行。

香港2025年立法會選舉7日落幕，由上屆的30.2%略升至31.9%，但實際投票人數卻創下歷屆新低，且3.12%的廢票率更刷新歷史紀錄。對此，成大教授李忠憲直言，在一個只有「愛國者」得以參選、民主派政黨幾乎全滅、呼籲不投票會被捕的制度下，投票率不再是自由度的指標，而是服從度的指標。因此，投票率上升不是民主成熟，而是民主萎縮。

李忠憲今日以「香港：不投票的自由都沒有」在臉書發文指出，在本屆立法會選舉期間，至少有5名市民因呼籲不投票或投空白票被捕，其中包括1名68歲男子因在社交平台發文鼓勵抵制選舉，而被國安處拘，以及4名年齡介於33至41歲的市民因在投票日當天，於網上轉貼「不要投票」內容而被廉署帶走，「不投票、投空白票、甚至轉貼，都成了犯罪風險。」

李忠憲表示，2025年投票率略為上升至約31.9%，高於改制後2021年僅有的30.2%。上升的原因不是市民信任制度，而是政府展開大規模宣傳、公務系統與地方組織動員、選舉安排優化、加上民生事件推升焦慮感。

他強調，在一個只有「愛國者」得以參選、民主派政黨幾乎全滅、呼籲不投票會被捕的制度下，投票率不再是自由度的指標，而是服從度的指標。因此，投票率上升不是民主成熟，而是民主萎縮。

李忠憲示警，香港的未來走向可能更加清晰，中國官方選舉常公布90%以上投票率、甚至接近99%，靠的不是熱情，而是體制。香港繼續往同一條路走，投票率只會愈來愈高，不是因為選民相信制度，而是因為制度要求選民相信。真正需要被記住的不是那個32%，而是剩下的68%人正失去選擇自由，而「不投票」本身，已開始成為香港無法承受的奢侈，「台灣還要往成為下一個香港的方向前進嗎？」

