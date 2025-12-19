最萌公車乘客！ 澳洲無尾熊誤闖市區 司機暖心救援

澳洲公車司機見無尾熊攀附市區路燈桿，將其暫時安置公車，等候救助。（圖片翻攝自@parodykoala/X）

澳洲布里斯本（Brisbane）近日，出現一名「最萌乘客」。一隻名叫佩瑞（Peri）的無尾熊意外出現在市區路燈桿上，所幸被機靈的公車司機及時發現並協助通報、救援。

綜合外媒報導，事件發生於上週六晚間，一名公車司機行經市區時，發現一隻無尾熊攀附在戶外路燈桿上，擔心牠可能墜落至車流繁忙的馬路，於是停車將無尾熊安全救下，並暫時安置在公車上，同時聯繫無尾熊救援組織協助處理。

救援組織接獲通報後，迅速到場將無尾熊帶離，並將其送往野生動物醫院進行健康檢查，確認健康狀況後，佩瑞已被順利野放至叢林保護區，重返自然棲地。

布里斯本無尾熊救援組織也在社群上分享這段救援過程，並提醒民眾切勿自行觸碰野生無尾熊，救援人員指出，無尾熊雖外表溫馴，但爪子鋒利、具攻擊性，若未受過專業訓練，貿然接觸可能造成人與動物雙方受傷。

救援組織也呼籲，若民眾發現受傷或受困的無尾熊，可在確保自身安全、不直接接觸的情況下，暫時為牠們提供陰暗、安靜的空間，並盡快通報相關單位協助，「通常我們建議使用洗衣籃與毛巾遮蓋，但這次，公車也成了臨時避難所。」

世界自然基金會（WWF）指出，無尾熊主要棲息於澳洲東海岸的尤加利樹林，以其低營養、有毒的葉片為食，無尾熊每天需花費長時間休息，睡眠時間甚至可達20小時，以節省能量消化低熱量的食物。

然而，無尾熊的生存面臨嚴峻挑戰。世界自然基金會資料顯示，無尾熊已於2022年被列為瀕危物種，主要原因包括棲息地破壞、氣候變遷（乾旱和野火）、疾病，以及人為因素（開發、路殺、犬隻攻擊）等，導致其數量下降。

澳洲無尾熊基金會也指出，因土地開墾與棲地破壞，約8成無尾熊棲息地已消失，目前全澳洲可能僅剩不到6萬隻無尾熊，實際數量甚至可能更低。此次「最萌乘客」的平安獲救，也再度引發外界對無尾熊保育議題的關注。

A bus driver has had an unusual encounter at work after a koala hitched a ride on his Brisbane CityGlider.



The driver stopped after spotting the koala dodging traffic before it scrambled up a light post on a traffic island at Camp Hill on Saturday night.



He grabbed the animal… pic.twitter.com/dV2qwUCm6Z — 10 News Queensland （@10NewsQLD） December 16, 2025

