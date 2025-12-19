川普簽署國防授權法 含軍援台灣最高10億美元

繼美國國會通過「國防授權法案」後，總統川普今天將法案簽署成法，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金及要求制定增加美台海巡訓練機會的計畫。不過，川普也對若干條款表達關切，包括美台無人系統聯合計畫。（歐新社資料照）

繼美國國會通過「國防授權法案」後，總統川普今天將法案簽署成法，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金及要求制定增加美台海巡訓練機會的計畫。不過，川普也對若干條款表達關切，包括美台無人系統聯合計畫。

美國聯邦參議院、眾議院先前各自通過年度大法「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），兩院必須「喬出」統一版本，再各自通過後由總統川普（Donald Trump）簽字生效。

經兩院軍委會角力，最新版的「國防授權法案」7日公布後，眾議院上週表決通過，參議院昨天針對這項總額9006億美元的法案進行表決，最終以77票贊成、20票反對過關。

川普今天將法案簽署成法並發表聲明表示，儘管他樂於支持這項法案的關鍵目標，但對其中若干條款提出關切。有些特定條款意圖規定美國對外軍事和外交事務的立場，他的政府將依總統作為三軍統帥及處理美國對外事務的憲法權限執行這些條款。

遭川普點名的條款包括為美台建立無人系統及反無人系統能力部署的聯合計畫，以及美國支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）的部分。

法案寫道，美國戰爭部長須於2026年3月1日前設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，包括共同開發、共同生產這些系統，供美國部隊與台灣軍隊使用，且必須符合台灣關係法規定。

另外，國防授權法案有關強化台灣防衛的部分還包括在2026財政年度授權撥給戰爭部的經費中，最高10億美元可用於推進「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

法案也要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

法案還寫道，戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，也就是滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及支持為台灣建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告，否則只能使用75%的差旅費用。

此外，「國防授權法案」也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金。

