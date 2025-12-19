川普封鎖委國油輪引質疑 美國防官員：更傾向稱「隔離」

美國總統川普對委內瑞拉海岸附近受制裁的油輪實施封鎖，引發合法性上的質疑。（歐新社）

美國總統川普對委內瑞拉海岸附近受制裁的油輪實施封鎖後，一些油輪開始改變航向，對此一些專家對此行動合法性抱持質疑。五角大廈則表示，川普可能使用「封鎖」一詞，而官員們更傾向於使用「隔離」。

根據《美聯社》報導，川普政府聲稱其封鎖行動目標明確，不針對平民，否則將構成非法戰爭行為。美國賓州大學國家安全法教授芬克爾斯坦（Claire Finkelstein）表示，在沒有國會授權的情況下使用這種激進策略，已經突破了國際法的界限，而且越來越像是試圖暗中挑起委內瑞拉的報復。

請繼續往下閱讀...

芬克爾斯坦說，「令人擔憂的是，我們正在一步步走向武裝衝突。我們不斷加大賭注，試圖誘使他們發動侵略行為，從而為我們的自衛行動提供正當理由。」

眾議院軍事委員會首席民主黨議員史密斯（Adam Smith）聲稱，不確定川普的決定是否合法。他說，「他們顯然是在封鎖石油業，而不是整個國家（委內瑞拉）。但這有什麼區別呢？我諮詢過一些律師，總的來說，封鎖是一種戰爭行為。」

目前尚不清楚美國計畫如何執行川普的命令。但美國海軍部署了可監控委內瑞拉海上交通的11艘艦艇和大量飛機。

1位美國國防官員在闡述政策的內部考量時表示，根據國際法，封鎖構成戰爭行為，需要宣戰並對所有進出境交通實施強制措施。而隔離則是一種有選擇性的預防性安全措施，旨在打擊特定的非法活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法