    川普簽令降級大麻歸類 鬆綁醫療用途研究

    2025/12/19 08:17 中央社
    美國總統川普18日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，指示將大麻歸入限制較少的藥物類別。（彭博社）

    美國總統川普今天簽署行政命令，將大麻降級歸類為危險性較低的藥物，為大麻更多的醫療研究鋪路。

    法新社報導，這項各界期待已久的舉措，讓大麻不再與海洛因、「搖腳丸」或稱「一粒沙」的LSD，同列最危險的毒品類別，但這並不意味著大麻在美國全境合法化。

    川普表示，這項命令「絕非允許將大麻當作娛樂用」，而是讓大麻更容易用於「正當醫療用途」，如癌症及慢性疼痛患者。

    川普在白宮橢圓辦公室表示：「有許多人懇求我這麼做，那些正承受巨大痛苦的人。」

    川普說：「下令將大麻重新歸類，會讓大麻相關醫學研究更加容易，大家能夠研究它的益處、潛在風險，以及未來治療方式。這一定會帶來極大的正面影響。」

    目前在美國，大麻被歸類為第一級管制藥品，與海洛因等毒品同級。美國政府認為這些藥物濫用可能性極高，且不被認可用於醫療用途。

    第三級管制藥品，像是K他命及合成類固醇，則被認為具有醫療價值，濫用風險較低。

    美國已有數十州開放合法醫療大麻計畫，包括加州等許多州也核准娛樂用途。

    美國對第一級管制藥品的臨床研究，須經過層層審核。川普的這項決定，目的在降低研究門檻。

    此舉也可能為合法種植、銷售大麻的企業，帶來大利多。

