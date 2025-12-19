引中國效法？川普封鎖委內瑞拉油輪 專家憂恐危及台灣

美國總統川普揚言對委內瑞拉實施部分封鎖，象徵白宮對委國領導人馬杜羅進一步施壓。（彭博資料照）

首次上稿 09:03

更新時間 09:14

美國總統川普（Donald Trump）揚言對委內瑞拉實施部分封鎖，象徵白宮對委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）施壓行動的急劇升級。然而路透引述多名專家說法，指川普此舉可能同時破壞美國的另一項重要政策目標，即阻止中國海軍包圍台灣。

請繼續往下閱讀...

路透報導，川普16日下令對進出委內瑞拉的「所有受制裁油輪進行全面且徹底的封鎖」，封鎖行動恐切斷委國作為全球最大石油儲備國的主要收入，而這正是馬杜羅掌握權力的關鍵。與此同時，封鎖行動引發了國際法上的爭論，質疑其是否構成戰爭行為。

在印太地區，美軍高層長期對於中國可能利用海上封鎖脅迫台灣屈服表示擔憂。此前北京曾多次公開表示，實際發動海上封鎖行動，可能是解放軍控制台灣行動的核心方針。

儘管中國視台灣為其領土的一部分，不太可能援引國際法來證明對台灣採取軍事行動的合理性，但專家指出，北京可能利用美軍對委內瑞拉實施封鎖，削弱美國在台海發生變化時發動國際杯葛的任何努力。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）說，「如果美國封鎖委內瑞拉並改變其政治結果，中國就可以藉口其所謂的安全理由，對台灣採取強制措施。」

辛格頓稱，「儘管法律背景不同，但宣傳攻勢將會真實發生。」他強調，國際關係中的論調不僅依循相關法律，也依循過往先例。他說，「華盛頓模糊定義的同時，也削弱了自己在其他區域譴責脅迫行為的能力。」

儘管委內瑞拉的石油長期以來主導著美委關係，但川普政府一直聚焦於馬杜羅與毒販的關聯，指控馬杜羅政府協助將危險藥物運入美國。川普稱，委內瑞拉正利用石油資助毒品販運及其他犯罪。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員孔適海（Isaac Kardon）也指出，北京希望阻止華府建立全球同盟來反對其對台行動，國際社會普遍擔憂美國封鎖委內瑞拉將讓中國得利。

孔適海說，「歸根究底，美國正在嚴重損害這些法律的規範性。這對國際法約束其他行為的可信度無疑是重大打擊。」孔適海認為，美國封鎖委內瑞拉油輪，可能為中國往後採取類似行動敞開大門，例如攔截台灣高度仰賴的液化天然氣（LNG）運輸船隻。

孔適海說：「這件事（美軍封鎖委內瑞拉油輪）在各個層面都讓事情變得更加複雜。」

此外，部分專家告訴路透，美國海軍主力長期部署在加勒比海地區，也可能削弱美國的軍事戰備能力，及其應對台灣海峽危機的能力。

1名白宮官員在接受路透提問時回應，「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品湧入美國，並將肇事者繩之以法。」但他並未談及台灣相關問題。

中國是委內瑞拉原油的最大買家，此前一直與委國站在同一陣線。北京18日譴責稱，「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法