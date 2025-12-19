為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    憂拉美爆武裝衝突　巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

    2025/12/19 04:54 中央社

    美國加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的軍事與經濟壓力，令人擔心華府可能直接出手推翻他，拉美國家巴西及墨西哥憂心忡忡，兩國總統今天提議居中斡旋，以助化解戰爭風險。

    法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，他「非常擔心」這場發生在巴西家門口且日益加劇的危機。

    這位80歲左翼領袖說，他曾對美國總統川普（Donald Trump）提過，「事情不能靠開火解決，最好還是坐下來談，尋找解決之道」，他已向川普與馬杜洛（Nicolas Maduro）提議讓巴西協助，「避免拉丁美洲這裡發生武裝衝突」。

    魯拉本月稍早曾與川普通話，他說耶誕節前可能會再次聯繫川普。

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也提議擔任美國與委內瑞拉之間的溝通橋樑，尋求「和平解決之道來避免美國干預」。

    俄羅斯則表示正與緊密盟友馬杜洛（Nicolas Maduro）保持密切聯繫，同時呼籲讓情勢「降溫」。

    俄國外交部還說，希望白宮「不要讓致命錯誤發生，並避免讓情勢進一步惡化，為整個西半球帶來無法預測的後果」。

    應委內瑞拉政府要求，聯合國安全理事會（UNSC）23日也將召開會議。（編譯：楊昭彥）1141219

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播