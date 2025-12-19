美國防授權法案提供菲律賓35億美元 助其提升抗中嚇阻力

美國2026財政年度「國防授權法案」批准為菲律賓提供數十億美元的貸款與補助，進一步深化對馬尼拉的國防支持，以因應來自中國的威脅。（美聯社檔案照）

美國國會參、眾兩院相繼通過2026財政年度「國防授權法案」（NDAA），批准為這個東南亞盟友提供數十億美元的貸款與補助，進一步深化對馬尼拉的國防支持，以因應來自中國的嚴峻威脅。

香港「南華早報」18日報導，菲律賓國防官員對NDAA法案通過表示歡迎，視其為美國對菲美同盟承諾的進一步證明。根據法案內容，菲律賓將獲得一筆10億美元、17年期償還的貸款，以及最多25億美元的「補助性援助」，後者將自明年3月起分5年提供，每年5億美元。

華府也將向日本、澳洲及其他盟友提供國防支持，以強化雙邊演訓與聯合巡邏、多邊安全合作、能力建構與資訊共享。

法案中提及新加坡與泰國，其中新加坡被描述為「美國的重要安全合作夥伴」，但兩國均未獲分配任何貸款或援助。

參議院軍事委員會主席、共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）在2022年華府一場委員會聽證會上表示，對美國盟友的財政支持，反映了「來自中華人民共和國，以及其主導並結盟的整個侵略者軸心的嚴峻威脅」。

菲律賓國防部對美國國會支持強化馬尼拉與華府同盟關係表示歡迎。國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，相關資金可能用於多個領域，包括無人系統的產業合作、彈藥零組件、關鍵礦物精煉、後勤支援、船舶維修與保養、飛機維修與保養、系統零組件與備品生產等。

安多隆表示，儘管有美國的支持，馬尼拉仍在面臨限制的情況下，持續探索其他方式來為國家的「可信嚇阻力」籌措資金。

政治學者、智庫「Stratbase Group」創辦人兼執行董事曼希特（Victor“Dindo” Manhit）指出，美國的支持將大幅推動菲律賓軍方的現代化努力，並深化菲美之間的防務合作。

同時也是鮑爾亞洲集團（Bower Group Asia）菲律賓業務負責人的曼希特強調，菲律賓正尋求建立更具可信度的嚇阻態勢，以回應其在多個領域，包括海上、空中與網路，所面臨的日益頻繁且強度不斷升高的脅迫行動。

不過，分析家也警告，儘管菲律賓在南海具有戰略地位，但北京已在該地區建構大量海上資產，NDAA法案提供的支持，距離馬尼拉建立對中國具可信嚇阻力所需的水準，仍有不小差距。

專注於國防與安全議題，並曾獲頒「普立茲獎」的資深記者莫加托（Manuel Mogato）指出，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）原本希望獲得2兆披索（約1兆台幣）的國防升級資金，以建立最低限度的可信防衛能力。

儘管如此，華府最新的支持仍將有助於菲律賓提升其嚇阻力。莫加托指出，菲律賓獲得的支持多於其東南亞鄰國，顯示華府的戰略考量是「菲律賓是第一島鏈中最薄弱的一環，而第一島鏈正是川普國安戰略的核心。」

