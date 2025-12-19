為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    國際刑事法院拒停止調查加薩戰爭罪　美再制裁兩法官

    2025/12/19 03:12 中央社

    以色列要求結束對加薩戰爭罪的調查，日前遭到國際刑事法院（ICC）駁回，美國今天宣布再制裁ICC兩位法官，使得遭川普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。

    法新社報導，之前就有該案法官與檢察官遭美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）下令制裁。對於最新制裁，盧比歐則表明跟15日的表決有關。

    在那次表決中，包括今天被制裁的兩人，多數法官都贊成維持對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的逮捕令。

    盧比歐在聲明中表示：「我們不會容忍ICC濫權，侵犯美國與以色列主權，或錯誤將美國及以色列人納入ICC的管轄範圍。…我們將持續對ICC的法律戰與越權行為，作出重大且具體的回應。」

    ICC則在聲明中表示，最新制裁是「對一個公正司法機構獨立性的公然攻擊」。

    迄今美國總統川普（Donald Trump）的政府已制裁至少8位ICC法官，以及至少3位ICC檢察官，其中包括首席檢察官卡林汗（Karim Khan）。

    今天被納入制裁的法官為前喬治亞司法部長洛德奇帕尼澤（Gocha Lordkipanidze）與蒙古國的達木丁（Erdenebalsuren Damdin），制裁內容包括禁止他們入境美國，以及與他們在美國進行財產或金融交易。

    洛德奇帕尼澤曾任紐約哥倫比亞大學（Columbia University）兼任教授。

    2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列，之後以色列持續猛攻哈瑪斯控制的加薩（Gaza），尼坦雅胡與葛朗特被控犯下戰爭罪及違反人道罪。

    15日出爐的44頁裁決書維持既有決定，將對以色列在加薩涉犯戰爭罪進行調查。

    幾乎所有西方民主國家都支持ICC，但美國與以色列並非ICC締約國。（編譯：楊昭彥）1141219

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播