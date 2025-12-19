美參院通過國防授權法案強化歐洲安全 駐歐美軍不得低於7.6萬人

美國聯邦參議院通過2026財政年度「國防授權法案」（NDAA）的折衷版本，提供1年4億、2年共8億美元資金，以採購武器供烏克蘭使用。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

美國聯邦參議院17日通過2026財政年度「國防授權法案」（NDAA）的折衷版本，將這份規模達9010億美元（約28.47兆台幣）的年度大法送交白宮，由總統川普簽署。NDAA法案展現美國對歐洲的跨黨派支持，規定美軍駐歐兵力不得低於7.6萬人，並提供1年4億、2年共8億美元資金，以採購武器供烏克蘭使用。

法案也增加對北大西洋公約組織（NATO）前線國家的資源挹注，尤其是波羅的海地區，以強化北約的東北側防線。法案同時授權改革軍事裝備採購體系，並納入多項措施，以提升美國與主要戰略對手中國與俄羅斯競爭的優勢。

這份參、眾兩院折衷版本已於10日在聯邦眾議院，以312票對112票表決通過。參院則以77票對20票通過。法案核准的預算比行政部門原先提出的要求多出約80億美元，凸顯國會在國防優先事項上的強勢作為。

在與川普立場出現分歧的情況下，儘管共和黨在參、眾兩院均掌握多數席次，NDAA法案仍納入多項強化歐洲安全的條款，與川普本月稍早發布、被視為對俄羅斯較為友善、並重新評估美歐關係的「國家安全戰略」形成對比。

NDAA法案在「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）項目下，提供總額8億美元資金，未來2年每年各4億美元，用以向美國國防承包商採購武器，供烏軍使用，以維持基本的支持底線。

法案也授權「波羅的海安全倡議」，並撥款1.75億美元，支援拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞的防衛能力。此外，法案限制戰爭部（國防部）將駐歐美軍人數削減至7.6萬人以下，並禁止美軍歐洲司令放棄其兼任北約最高司令的職銜。

