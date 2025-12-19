歐盟首例 奧地利最高法院裁定 Meta個人化廣告模式違法

奧地利最高法院裁定，「臉書」母公司Meta的個人化廣告模式屬於違法行為，在整個歐盟範圍內樹立法律先例。（路透檔案照）

奧地利最高法院18日裁定，「臉書」母公司Meta的個人化廣告模式屬於違法行為，要求Meta在收到歐盟用戶的請求後14天內，向其提供完整的個人資料存取權。這項判決在整個歐盟範圍內樹立法律先例。

裁決命令Meta不僅必須揭露原始資料，還必須提供有關資料來源、接收方，以及使用目的的詳細資訊。法院認定，Meta在未取得「具體、知情、明確且自由給予」的同意下，為了個人化廣告而蒐集來自第三方應用程式與網站的用戶資料，並處理敏感資訊，違反歐盟「通用資料保護規則」（GDPR）。

Meta發言人表示，已注意到法院就這起長期案件所做出的裁決，正在檢視該判決內容。

此案由奧地利隱私權行動人士、「歐洲數位權利中心」創辦人施倫斯（Max Schrems）於2014年提出，歷時11年才告一段落，期間歷經奧地利最高法院3次裁決，以及歐盟法院2次判決。

施倫斯創立的歐洲數位權利中心（別名「不關你事」（noyb））向路透表示，該裁決可由原告在整個歐盟範圍內執行，意味著依各國的執行方式不同，若未遵守裁決，Meta相關決策人員可能面臨每日罰款，甚至監禁。

法院並命令Meta停止處理敏感用戶資料，例如政治立場或健康狀況，並駁回該公司主張此舉在技術上不可行的說法。該裁決也強化了此前關於未經明確同意不得使用個人資料的相關判決立場。

施倫斯指出，臉書或Instagram這類社群平台擁有龐大影響力，例如可透過推送政治觀點來影響使用者。這項判決清楚表明，Meta不得在未取得每一位使用者明確同意的情況下，使用這類用戶偏好資料。

Meta發言人則指出，本案涉及的是10多年前的作法，強調該公司已大幅改善隱私保護措施，包括投入逾80億歐元的相關投資。Meta目前已不再使用敏感資料進行廣告個人化，並對法院關於第三方資料的認定提出異議。

目前，歐盟用戶可選擇免費使用臉書與IG，並接受個人化或較少個人化的廣告，或是付費訂閱以避免其資料被用於廣告用途。去年12月，歐盟反壟斷監管機構已核准Meta在此「付費或同意」（pay-or-consent）模式下，使用較少個人資料的提案。

奧地利最高院在聲明中表示，其評估是基於2020年的實際狀況。法院裁定Meta必須向施倫斯支付500歐元（約1.8萬台幣）的損害賠償。noyb指出，該金額是在2014年設定，早於GDPR生效，現今用戶或許可以獲得更高的賠償。

