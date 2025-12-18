川普尋求「第3任期」？哈佛知名法學者：憲法規範不明確

美國總統川普。（路透）

美國總統川普先前對第三任期的可能性語帶曖昧，引發外界想像。「華爾街日報」報導17日報導，川普近日與哈佛大學法學院榮譽教授德爾紹維茨（Alan Dershowitz）聊到第三任期議題。他告訴川普，憲法對第三任期的規範並不明確。

德爾紹維茨接受華爾街日報專訪時談到，他在16日的橢圓辦公室會議中，向川普提供由他撰寫，預計明年出版，題為「川普總統能否依照憲法三任總統」（Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term）的書稿。川普表示自己打算閱讀，並詢問德爾紹維茨對此問題的結論。

德爾紹維茨提到，川普認為這是個有趣的智識主題。至於川普是否會三度競選？德爾紹維茨表示，「不，我不認為他會」。

依照美國憲法「第二十二條修正案」，同一人不得被選舉為總統超過2次，欲突破任期限制就得走修憲一途，但基本上無法通過國會3分之2門檻。部分川普支持者主張，若以副總統身分參選且勝選，接著讓總統當選人辭職，便可在不抵觸憲法條文情況下三度擔任總統。但川普並不認同這樣的作法，認為「太過取巧」。

