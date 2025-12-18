為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普尋求「第3任期」？哈佛知名法學者：憲法規範不明確

    2025/12/18 22:03 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普先前對第三任期的可能性語帶曖昧，引發外界想像。「華爾街日報」報導17日報導，川普近日與哈佛大學法學院榮譽教授德爾紹維茨（Alan Dershowitz）聊到第三任期議題。他告訴川普，憲法對第三任期的規範並不明確。

    德爾紹維茨接受華爾街日報專訪時談到，他在16日的橢圓辦公室會議中，向川普提供由他撰寫，預計明年出版，題為「川普總統能否依照憲法三任總統」（Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term）的書稿。川普表示自己打算閱讀，並詢問德爾紹維茨對此問題的結論。

    德爾紹維茨提到，川普認為這是個有趣的智識主題。至於川普是否會三度競選？德爾紹維茨表示，「不，我不認為他會」。

    依照美國憲法「第二十二條修正案」，同一人不得被選舉為總統超過2次，欲突破任期限制就得走修憲一途，但基本上無法通過國會3分之2門檻。部分川普支持者主張，若以副總統身分參選且勝選，接著讓總統當選人辭職，便可在不抵觸憲法條文情況下三度擔任總統。但川普並不認同這樣的作法，認為「太過取巧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播