    首頁 > 國際

    口惠實不至？委內瑞拉油輪遭美封鎖 中國聲援避談實質協助

    2025/12/18 18:57 編譯管淑平／綜合報導
    北京17日表示反對委內瑞拉遭「單邊霸凌」，路透報導，北京並未具體說明會如何協助委內瑞拉，或者是否向四面楚歌的委國總統馬杜羅提供庇護。圖為中國國家主席習近平2023年9月歡迎馬杜羅到訪。（法新社檔案照）

    美國總統川普下令封鎖遭制裁油輪進出委內瑞拉後，北京17日表示反對「單邊霸凌」。不過根據路透報導，北京並未具體說明會如何協助委內瑞拉，或者是否向四面楚歌的委國總統馬杜羅提供庇護。

    路透18日報導指出，中國外交部長王毅17日和委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）通電話，表示「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權與民族尊嚴」。在中國官方公布的通話內容紀要中，王毅並未點名美國或者川普，也未闡述中國可能以什麼形式、什麼程度，支持委內瑞拉這個之前北京說已形成堅不可摧友誼的國家。

    中國是委內瑞拉原油最大買家，分析師估計，委國原油佔中國進口比率約4%，12月進口量可望達到平均每日超過60萬桶。長期以來，中國透過「貸款換石油」協議，向委內瑞拉提供貸款。馬杜羅今年在莫斯科與中國國家主席習近平會面時，曾向習表示，期待擴大兩國之間的貿易和能源合作。

    不過，在此同時，北京也一直努力與其最重要貿易夥伴美國共存，經過數月為貿易和關稅的激烈爭執後，川普與習近平10月就如何處理棘手的貿易議題達成共識。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲降低緊張情勢，要求美、委兩國遵守其在《聯合國憲章》等國際法下的義務，以維護區域和平。委內瑞拉已於17日請求聯合國安理會開會，討論該國所稱「持續中的美國侵略」。

    中國外交部發言人18日在例行記者會上，被問到中國在美委緊張局勢會發揮什麼作用，回覆表示，中國支持委內瑞拉要求安理會緊急開會；被問到委國形容美國「侵略」，是否可能使中、美在該區域走在對撞的路線，發言人僅重申前述王毅說法，未多做回應。

