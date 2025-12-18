普廷嗆狠話 澤倫斯基批俄破壞外交斡旋還想再打一年

烏克蘭總統澤倫斯基16日在海牙出席討論烏國戰爭賠償問題會議。（路透）

俄羅斯總統普廷17日強硬表示，莫斯科「肯定」會達成其對烏克蘭戰爭的目標後，烏克蘭總統澤倫斯基隨後在例行談話中警告，普廷的談話顯示，俄羅斯準備明年在烏克蘭發動新的「戰爭年」，呼籲國際「看清楚」並有所回應。

《法新社》17日報導，澤倫斯基在17日例行晚間談話中說，「今天我們又聽到莫斯科釋放的另一個訊號，他們正準備讓明年成為另一個打仗的一年」。

澤倫斯基的發言是回應普廷稍早在莫斯科與國防官員開會時的談話。普廷說，俄羅斯「肯定會達成」對烏軍事行動目標，包括俄國宣稱為其所有的烏國領土。他表示，俄方會偏向希望「透過外交手段」消除衝突根本原因，但是若「對方國家以及其外國支持者，拒絕進行實質討論」，俄國將以「軍事手段」拿下莫斯科宣稱已兼併的烏國土地。

普廷這番談話時值美歐正緊鑼密鼓透過外交斡旋，力促烏俄停戰。澤倫斯基在17日的談話中說，莫斯科是在試圖「破壞外交斡旋」。他表示，普廷釋放的好戰訊號，「不只是針對我們」，「我們的國際夥伴看清楚這一點，而且不僅看清楚、還要有所回應，這一點很重要，包括我們在美國的夥伴，他們常說俄羅斯據稱想要結束戰爭」。

