為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    普廷嗆狠話 澤倫斯基批俄破壞外交斡旋還想再打一年

    2025/12/18 18:19 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基16日在海牙出席討論烏國戰爭賠償問題會議。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基16日在海牙出席討論烏國戰爭賠償問題會議。（路透）

    俄羅斯總統普廷17日強硬表示，莫斯科「肯定」會達成其對烏克蘭戰爭的目標後，烏克蘭總統澤倫斯基隨後在例行談話中警告，普廷的談話顯示，俄羅斯準備明年在烏克蘭發動新的「戰爭年」，呼籲國際「看清楚」並有所回應。

    《法新社》17日報導，澤倫斯基在17日例行晚間談話中說，「今天我們又聽到莫斯科釋放的另一個訊號，他們正準備讓明年成為另一個打仗的一年」。

    澤倫斯基的發言是回應普廷稍早在莫斯科與國防官員開會時的談話。普廷說，俄羅斯「肯定會達成」對烏軍事行動目標，包括俄國宣稱為其所有的烏國領土。他表示，俄方會偏向希望「透過外交手段」消除衝突根本原因，但是若「對方國家以及其外國支持者，拒絕進行實質討論」，俄國將以「軍事手段」拿下莫斯科宣稱已兼併的烏國土地。

    普廷這番談話時值美歐正緊鑼密鼓透過外交斡旋，力促烏俄停戰。澤倫斯基在17日的談話中說，莫斯科是在試圖「破壞外交斡旋」。他表示，普廷釋放的好戰訊號，「不只是針對我們」，「我們的國際夥伴看清楚這一點，而且不僅看清楚、還要有所回應，這一點很重要，包括我們在美國的夥伴，他們常說俄羅斯據稱想要結束戰爭」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播