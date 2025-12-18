施壓歐洲放棄以俄「遭凍」資產援烏 白宮回應了

支持者17日在歐盟執委會外舉標語，呼籲動用俄國資產援助烏克蘭。（路透）

正當烏克蘭總統澤倫斯基18日將與歐盟領袖會談，力促歐洲國家做出動用遭凍結俄羅斯資產，支援烏克蘭國防經費之際，一名烏克蘭高層官員透露，美國政府正「施壓」歐洲，放棄動用計畫。

《法新社》17日報導，一名烏國高層官員17日表示，「美國政府正在施壓歐洲國家，放棄動用（遭凍結）俄國資產來援助基輔烏克蘭的想法」。該名烏克蘭官員表示，目前為止，有7個國家反對動用，澤倫斯基「將赴布魯塞爾，說服歐洲國家通過決定」，動用這筆資產。

歐盟規劃以歐洲凍結的俄國主權資產，籌措歐盟為烏克蘭提供900億歐元貸款的資金，協助烏國對抗俄軍，這筆貸款未來將由俄國對烏克蘭的戰爭賠款償還。這項計畫獲得德國等部分成員國力挺，但是也遭遇其他一些國家反對，包括保管大部分被凍結俄國資產的國際託管機構歐洲清算銀行（Euroclear）總部所在地比利時，比利時領袖擔心俄國可能採取報復行動。

之前外界揣測，川普政府是否介入歐盟的相關討論，華府顯然將這批遭凍結資產視為關鍵談判籌碼，尋求以讓俄方取回其中部分資金的可能性為誘因，試圖促使莫斯科在停戰談判上配合。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，烏、俄雙方對有關凍結資產的問題，都已表明各自立場，「我們的唯一角色，就是促成雙方反覆溝通，以期最終能促成協議」。

