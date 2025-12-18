為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭英籍志願兵被俘 遭俄法院判13年、發配古拉格監獄

    2025/12/18 18:57 即時新聞／綜合報導
    被俘的前英國士兵戴維斯。（法新社）

    被俘的前英國士兵戴維斯。（法新社）

    前英國士兵戴維斯（Hayden Davies）在烏克蘭戰場被俘後，近日遭俄羅斯控制的頓內茨克占領區法院裁定「傭兵活動」罪名成立，判處13年並送往「臭名昭著」的古拉格監獄服刑。

    據英國《太陽報》報導，現年30歲的戴維斯去年加入烏克蘭國際軍團，於東部前線交戰時被俘。英國政府對此表示正提供家屬支援，並強調不承認該非法占領區法院的審判權。

    據頓內茨克所謂的「最高法院」宣判，戴維斯被指控以傭兵身分參與武裝衝突並領取報酬。俄方檢察官在聲明中指出，戴維斯於2024年8月經由波蘭進入烏克蘭，隨即加入烏克蘭國際防禦軍團接受訓練，並配發武器派往頓內茨克前線。

    據俄國親政府媒體《REN TV》報導，戴維斯是在2024年冬季的一場戰鬥中被捕。俄方指稱，他在被俘時持有美製突擊步槍與彈藥，這被俄國檢察官視為其從事傭兵活動的證據。然而，英國、烏克蘭及絕大多數國際成員均不承認該法院的合法性，並強調外籍軍團成員應享有日內瓦公約保護的戰俘身分。

    戴維斯被俘後，多次出現在俄羅斯的宣傳影片中。他在鏡頭前批評烏克蘭指揮官與國際軍團，並聲稱：「加入國際軍團後，你就被洗腦認為自己是在做正確的事。」然而，外界普遍質疑這些片段是在高度脅迫或壓力下拍攝。戴維斯在影片中抱怨軍隊待遇惡劣且指揮系統混亂，這類言論與俄國軍方試圖打擊烏軍士氣的宣傳口徑高度吻合。

    烏克蘭及其盟國批評，俄羅斯慣於濫用國際法，剝奪戰俘的基本保障，並利用「莫須有」的審判來獲取國內外的政治籌碼。英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）表示，目前正持續與相關單位溝通，並對戴維斯的家屬提供必要的協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播