烏克蘭英籍志願兵被俘 遭俄法院判13年、發配古拉格監獄

被俘的前英國士兵戴維斯。（法新社）

前英國士兵戴維斯（Hayden Davies）在烏克蘭戰場被俘後，近日遭俄羅斯控制的頓內茨克占領區法院裁定「傭兵活動」罪名成立，判處13年並送往「臭名昭著」的古拉格監獄服刑。

據英國《太陽報》報導，現年30歲的戴維斯去年加入烏克蘭國際軍團，於東部前線交戰時被俘。英國政府對此表示正提供家屬支援，並強調不承認該非法占領區法院的審判權。

據頓內茨克所謂的「最高法院」宣判，戴維斯被指控以傭兵身分參與武裝衝突並領取報酬。俄方檢察官在聲明中指出，戴維斯於2024年8月經由波蘭進入烏克蘭，隨即加入烏克蘭國際防禦軍團接受訓練，並配發武器派往頓內茨克前線。

據俄國親政府媒體《REN TV》報導，戴維斯是在2024年冬季的一場戰鬥中被捕。俄方指稱，他在被俘時持有美製突擊步槍與彈藥，這被俄國檢察官視為其從事傭兵活動的證據。然而，英國、烏克蘭及絕大多數國際成員均不承認該法院的合法性，並強調外籍軍團成員應享有日內瓦公約保護的戰俘身分。

戴維斯被俘後，多次出現在俄羅斯的宣傳影片中。他在鏡頭前批評烏克蘭指揮官與國際軍團，並聲稱：「加入國際軍團後，你就被洗腦認為自己是在做正確的事。」然而，外界普遍質疑這些片段是在高度脅迫或壓力下拍攝。戴維斯在影片中抱怨軍隊待遇惡劣且指揮系統混亂，這類言論與俄國軍方試圖打擊烏軍士氣的宣傳口徑高度吻合。

烏克蘭及其盟國批評，俄羅斯慣於濫用國際法，剝奪戰俘的基本保障，並利用「莫須有」的審判來獲取國內外的政治籌碼。英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）表示，目前正持續與相關單位溝通，並對戴維斯的家屬提供必要的協助。

