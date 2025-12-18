南非突擊美難民中心逮7非法移工 白宮：無法接受

美國總統川普在白宮與南非總統拉瑪佛沙會晤時，當面指控對南非白人實施種族滅絕。（美聯社）

南非政府近日突襲位於約翰尼斯堡一處美國難民申請處理中心，逮捕7名涉嫌非法工作的肯亞籍人員並下令遣返，引發美方強烈不滿。美國國務院批評此舉「不可接受」，雙邊關係恐再度惡化。

據《美聯社》報導，南非內政部表示，移民局於週二對位於約翰尼斯堡的一個難民申請處理站發起突襲行動，發現7名肯亞籍員工持觀光簽證入境，卻在美國難民處理中心工作，已違反南非移民法規，當局隨即對其發出遣返命令，並禁止5年內再度入境。

請繼續往下閱讀...

該中心負責處理部分南非白人赴美申請難民身分的案件。美國前總統川普政府曾將白人南非人列為優先安置對象，此一政策也被視為美國與南非關係降溫的重要因素之一。

南非內政部指出，肯亞籍人員的工作簽證申請此前已依法遭拒，美方仍與其合作，「引發對動機與外交程序的嚴重疑問」。當局強調，行動中未逮捕任何美國官員，該處亦不具外交設施地位，南非外交部已與美國及肯亞展開正式外交協商，以解決爭議。

美國國務院發言人皮戈特則表示，干預美國難民運作「無法接受」，美方已要求南非政府立即說明，並期待充分合作與究責。美國駐南非使館先前指出，相關難民申請業務由美國政府委託肯亞公司「RSC Africa」處理，該公司由美國非政府組織「世界教會服務」（CWS）營運。

川普近期多次批評南非，指控其迫害白人少數族群並奉行反美外交政策，南非政府則反駁相關說法源於錯誤資訊，並強調白人南非人並未符合國際難民標準。外界指出，此次突襲行動，恐使已趨緊張的美國與南非關係進一步升溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法