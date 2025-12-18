華府空難67死！美政府認了：航管與黑鷹機師疏失釀悲劇

客機與黑鷹直升機相撞造成67人死亡。圖為搜救人員在波多馬克河進行打撈作業。（法新社檔案照）

今年1月發生在華盛頓特區附近的嚴重空難，美國政府17日正式承認疏失。這起美國航空（American Airlines）客機與陸軍黑鷹直升機相撞事故造成67人死亡，是美國本土20多年來最慘重的空難。美方在法庭文件中坦承，航管人員與陸軍飛行員的連串錯誤，是導致悲劇的主因。

據《美聯社》18日報導，這起事故發生在波多馬克河（Potomac River）上空，當時一架準備降落雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）的區域線客機，與一架陸軍黑鷹直升機相撞。客機上60名乘客與4名機組員，以及直升機上3名軍人全數罹難。死者包括一群剛參加完比賽的菁英青少年花式滑冰選手及其家屬。

美國政府在回應受害者家屬的首起訴訟中承認，政府對此事故負有責任。文件指出，當晚航管人員違反了「目視間隔」（visual separation）程序，而陸軍直升機飛行員也「未能保持警戒以看見並避開」客機。

雖然國家運輸安全委員會（NTSB）尚未發布最終報告，但調查已揭露驚人疏失。陸軍直升機當時飛行高度比規定的約61公尺高出約24公尺，侵入了客機降落航道。調查人員懷疑，直升機的氣壓高度計讀數比實際高度低，導致飛行員誤判。

更嚴重的是，NTSB指出，聯邦航空總署（FAA）在事故發生前的3年內，該繁忙空域已發生過85次「驚險近錯」（near misses），但當局卻未能識別並解決這些潛在危險。政府在文件中承認，對於該區域黑鷹直升機與民航機之間的近距離接觸事件「早已知情」。

政府罕見火速認錯 賠償恐屬天價

儘管政府承認疏失，但也暗示航空公司可能也有責任。原告律師克利福德（Robert Clifford）表示，政府承認了陸軍造成「無謂的生命損失」以及FAA未遵守程序。航空訴訟專家指出，政府在空難不到1年內就承認責任相當罕見，這顯示官方深知航管與軍方在程序上存在無可辯駁的瑕疵，未來恐面臨鉅額賠償。

