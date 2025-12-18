為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    華府空難67死！美政府認了：航管與黑鷹機師疏失釀悲劇

    2025/12/18 17:19 編譯陳成良／綜合報導
    客機與黑鷹直升機相撞造成67人死亡。圖為搜救人員在波多馬克河進行打撈作業。（法新社檔案照）

    客機與黑鷹直升機相撞造成67人死亡。圖為搜救人員在波多馬克河進行打撈作業。（法新社檔案照）

    今年1月發生在華盛頓特區附近的嚴重空難，美國政府17日正式承認疏失。這起美國航空（American Airlines）客機與陸軍黑鷹直升機相撞事故造成67人死亡，是美國本土20多年來最慘重的空難。美方在法庭文件中坦承，航管人員與陸軍飛行員的連串錯誤，是導致悲劇的主因。

    據《美聯社》18日報導，這起事故發生在波多馬克河（Potomac River）上空，當時一架準備降落雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）的區域線客機，與一架陸軍黑鷹直升機相撞。客機上60名乘客與4名機組員，以及直升機上3名軍人全數罹難。死者包括一群剛參加完比賽的菁英青少年花式滑冰選手及其家屬。

    美國政府在回應受害者家屬的首起訴訟中承認，政府對此事故負有責任。文件指出，當晚航管人員違反了「目視間隔」（visual separation）程序，而陸軍直升機飛行員也「未能保持警戒以看見並避開」客機。

    雖然國家運輸安全委員會（NTSB）尚未發布最終報告，但調查已揭露驚人疏失。陸軍直升機當時飛行高度比規定的約61公尺高出約24公尺，侵入了客機降落航道。調查人員懷疑，直升機的氣壓高度計讀數比實際高度低，導致飛行員誤判。

    更嚴重的是，NTSB指出，聯邦航空總署（FAA）在事故發生前的3年內，該繁忙空域已發生過85次「驚險近錯」（near misses），但當局卻未能識別並解決這些潛在危險。政府在文件中承認，對於該區域黑鷹直升機與民航機之間的近距離接觸事件「早已知情」。

    政府罕見火速認錯 賠償恐屬天價

    儘管政府承認疏失，但也暗示航空公司可能也有責任。原告律師克利福德（Robert Clifford）表示，政府承認了陸軍造成「無謂的生命損失」以及FAA未遵守程序。航空訴訟專家指出，政府在空難不到1年內就承認責任相當罕見，這顯示官方深知航管與軍方在程序上存在無可辯駁的瑕疵，未來恐面臨鉅額賠償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播