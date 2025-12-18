阿根廷保育太成功？美洲獅「密度破紀錄」 竟把企鵝當主食

阿根廷巴塔哥尼亞地區的美洲獅數量回升後，發展出獵食麥哲倫企鵝的新習性，圖為美洲獅攻擊企鵝的畫面。（圖擷取自Gonzalo Ignazi /Facebook）

生態保育的成功有時會帶來意想不到的結果。據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）地區的野生動物保育成效顯著，曾因過度獵殺而瀕臨滅絕的美洲獅（Puma）族群強勢回歸，密度創下歷史新高。然而，這些頂級掠食者在重返棲地後，發現了一種全新的主要獵物來源：麥哲倫企鵝（Magellanic penguins）。

發表於《皇家學會期刊》（Royal Society Journals）的最新研究指出，GPS定位與攝影機數據顯示，巴塔哥尼亞地區目前的美洲獅密度達到每100平方公里13.2隻，這是該物種有紀錄以來的最高密度。這些大型貓科動物主要聚集在麥哲倫企鵝的棲息地周圍。這些企鵝每年約有6個月（9月至隔年3月）會在海岸生活。

企鵝防禦力零 成美洲獅「自助餐」

研究主要作者、杜克農場（Duke Farms）生態學經理塞羅塔（Mitchell Serota）解釋，在美洲獅缺席的百年間，麥哲倫企鵝得以在內陸建立龐大的繁殖聚落。如今美洲獅回歸，這些在陸地上行動緩慢的企鵝便成了「容易得手」的目標。

非營利組織「Rewild Argentina」科學主任多納迪奧（Emiliano Donadio）直言，企鵝位置可預測且毫無防禦能力，美洲獅獵殺牠們幾乎不需要消耗能量。相比之下，美洲獅的傳統獵物原駝（guanacos，一種野生駱駝科動物）體型大且難以捕獵。因此，只要企鵝在岸上，美洲獅就會優先選擇這頓「輕鬆的大餐」。

美洲獅在20世紀初因威脅養羊業而被視為「害獸」（vermin）遭到撲殺，幾近從該地區消失。直到2004年蒙特雷昂國家公園（Monte Leon National Park）成立及後續保育措施，才讓牠們獲得喘息空間。

研究強調，儘管被大量獵食，當地的企鵝種群數量目前看來仍保持穩定甚至增長。塞羅塔指出，這項發現凸顯了生態復育並非單純將時光倒流至過去，在改變後的景觀中恢復野生動物，往往會創造出全新的互動關係並重塑動物行為。

