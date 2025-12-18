以軍迫擊砲彈「誤擊」加薩平民區 至少10傷部分命危

巴勒斯坦衛生官員統計，停火期間加薩地區已有超過370人死於以軍砲火。（美聯社）

以色列與哈瑪斯之間的停火協議脆弱不堪，以色列軍隊近日在加薩走廊執行任務，朝分界線另一側平民區發射一枚迫擊砲，造成至少10人受傷，部分傷勢嚴重。

據《美聯社》報導，以色列軍方說，迫擊砲彈是在「黃線」附近執行軍事行動時發射。黃線是停火協議中劃定的分界線，用以區隔以軍控制區與加薩其餘地區。軍方未說明部隊當時具體任務內容，也未證實是否越線，僅稱砲彈偏離原本目標，實際目標並未公開。

加薩阿赫利醫院（Al-Ahli Hospital）院長納伊姆（Fadel Naeem）指出，這起攻擊發生在加薩市中心，醫院收容10名受傷平民，部分傷者情況危急。這起事件並非10月10日停火生效以來首例，巴勒斯坦衛生官員統計，停火期間加薩地區已有超過370人死於以軍砲火。

巴勒斯坦方面指出，平民傷亡與停火線標示不清有關。以軍近期以黃色水泥塊標示分界線，但部分地區尚未完成設置，居民難以辨識安全界線，增加誤傷風險。

以色列方面則說，軍事行動多為回應哈瑪斯違反停火協議，多數死者為武裝人員。不過，不具名的以軍官員坦言，軍方知悉部分行動造成平民死亡，其中包括年幼孩童及開車外出的一家人。

