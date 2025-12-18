84萬買一條命！瑞典12歲「童兵殺手」誤殺無辜 創最年輕犯罪紀錄

瑞典一名年僅12歲的少年受雇執行一起暗殺任務，卻因「認錯目標」射殺了一名無辜男子，示意圖。（路透）

瑞典一名年僅12歲的少年受雇執行一場價值2萬英鎊（約新台幣84萬元）的暗殺任務，卻在行動中「認錯目標」射殺了一名無辜男子。這名少年目前已遭警方拘留，成為瑞典歷史上涉及致命槍擊案中，年齡最小的犯罪嫌疑人。

《太陽報》報導，事件發生於瑞典南部城市馬爾默（Malmö），當時受害者與友人乘坐車輛行經街道，卻遭到伏擊中彈身亡。調查顯示，這名年僅12歲的少年原本受命暗殺車內另一名對象，卻不幸誤殺。儘管少年因未達法定刑事責任年齡而交由社群機構安置，但由於罪行極其嚴重，瑞典檢察官已決定對其啟動相關法律程序。

請繼續往下閱讀...

瑞典正深陷歐洲最嚴重的槍擊暴力潮中，黑幫招募對象有極低齡化的趨勢。幫派看準未成年人面臨的法律刑責較輕，利用重金誘惑，讓少年執行殘酷任務。警方透露，甚至有15歲青少年在通訊軟體上指派暗殺指令。高額的犯罪酬勞對弱勢家庭的孩子來說，是難以抵擋的誘惑，這讓瑞典昔日和平的社會安全網面臨前所未有的考驗。

這股犯罪浪潮已不再侷限於瑞典境內。瑞典幫派將殺手送往西班牙等歐洲旅遊勝地，趁目標放鬆警惕時在眾目睽睽下執行處決。近期知名瑞典饒舌歌手Hamko在西班牙度假時遭槍擊身亡，便是一系列跨境黑幫謀殺案的縮影。執法部門警告，這些低齡殺手在社交平台使用化名，接受遠端指令前往熱門景點開槍，已讓多個歐洲國家的警方感到極度焦慮與威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法