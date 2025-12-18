炸鐵路、燒倉庫！外媒揭俄國低成本戰術 意圖拖垮歐洲安全體系

波蘭總理圖斯克（右二）於2025年11月親赴現場，視察遭蓄意破壞的鐵路設施。該起攻擊導致載有平民的列車急煞，波蘭政府指控這是俄羅斯情報單位策劃的「混合戰」行動之一，意在製造恐慌並阻斷後勤補給。（美聯社檔案照）

俄羅斯對歐洲的「混合戰」威脅引發高度關注。據《美聯社》調查，自2022年烏俄戰爭爆發以來，西方官員已追蹤到至少145起疑似由俄羅斯主導的破壞事件。情報官員指出，莫斯科正採取「低成本、高消耗」策略，透過招募罪犯作為「代理人」，意在耗盡歐洲國家的安全資源並測試防線漏洞。

《美聯社》資料庫顯示，歐洲的縱火與爆炸陰謀案件顯著增加，從2023年的1起增至2024年的26起，2025年迄今也已記錄到6起。這些攻擊雖然大多僅造成輕微損害，但已迫使歐洲安全體系長期處於高負荷狀態。

請繼續往下閱讀...

今年11月，波蘭東部一列載有500人的火車因電纜遭破壞而急煞，隨後在同一條路線上發現針對貨運列車的爆裂物。波蘭政府指控這是俄國情報單位所為，並隨即部署1萬名士兵保護關鍵基礎設施。

招募犯罪分子 降低正規特工風險

西方情報官員分析，俄羅斯情報機構（如GRU）調整了戰術，不再頻繁動用正規特工，而是轉向招募當地罪犯或有前科的外國人執行任務。波羅的海官員指出，這種模式讓俄方能以極低成本運作，即便行動失敗，也能消耗歐洲警方的調查資源。

例如在愛沙尼亞的超市縱火案中，執行者是一名從未到過該國的摩爾多瓦人；在立陶宛，一名受僱的烏克蘭人被發現試圖將裝有炸藥的「玉米罐頭」安裝在無人機上。

情報分析也注意到時間點的巧合。多名歐洲情報官員表示，這波破壞行動在2024年底至2025年初曾明顯趨緩。部分官員研判，這可能是莫斯科為了向新上任的美國總統川普示好而「暫時收手」。然而，隨著局勢發展，俄方的行動如今已被評估為「恢復全速」。

儘管克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向《美聯社》否認與這些事件有關，但歐洲官員警告，俄方的手段不斷翻新，包括利用氣象氣球從白俄羅斯向立陶宛走私物品，迫使機場關閉，持續測試歐洲的應變能力。

英國倫敦警方公布監視器畫面，顯示兩名嫌犯於2024年3月涉嫌在倫敦東部縱火焚燒倉庫。西方情報官員指控，這類針對歐洲基礎設施的破壞行動，背後多由俄羅斯情報單位策劃。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法