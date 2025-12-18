為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美對台軍售3500億耶誕禮包讓中國崩潰 跳腳嗆美「引火燒身」

    2025/12/18 16:27 即時新聞／綜合報導
    美國川普政府17日宣布111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，其中包含60輛M109A7自走砲。（路透）

    美國川普政府17日宣布111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，涉及海馬士、M109A7自走砲、拖2B與標槍反裝甲飛彈等8大裝備，引發中國跳腳嗆美「以武助獨只會引火燒身」。

    國防部今天表示，美國政府於美東時間17日就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約新台幣3514億元）對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效，此次軍售案不只總金額龐大，對於國軍整體防衛戰力也將大大加分。

    對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（18日）在例行記者會跳腳稱「美國嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報」，破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，北京對此堅決反對強烈譴責。

    郭嘉昆老調重彈，批美國以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞，揚言將採取堅決有力措施。售案內容。

