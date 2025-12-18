為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南海造島大車拚！越南填海面積逼近中國 衛星照曝驚人進展

    2025/12/18 15:24 編譯陳成良／綜合報導
    越南在南沙群島柏礁（Barque Canada Reef）進行大規模填海造陸，衛星影像清晰可見1條長約2.4公里的飛機跑道已具雛形，顯示其強化軍事投射能力的意圖。（擷取自CSIS亞洲海事透明倡議）

    越南在南沙群島柏礁（Barque Canada Reef）進行大規模填海造陸，衛星影像清晰可見1條長約2.4公里的飛機跑道已具雛形，顯示其強化軍事投射能力的意圖。（擷取自CSIS亞洲海事透明倡議）

    南海局勢恐將更加複雜。據軍聞網站《Defense News》17日報導，越南今年大幅加速在南沙群島的填海造陸工程，已開始對8個此前未開發的島礁進行建設。智庫報告指出，截至今年3月，越南在南沙的造島規模已達中國的70%，並有可能超越北京。專家分析，河內當局正利用中國專注對付菲律賓的機會，加速打造防禦性軍事堡壘。

    華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）報告顯示，越南自2021年啟動造島計畫以來，規模迅速擴大。當年僅有11座島礁進行工程，如今越南佔領的全部21個岩礁與低潮高地，均已擴建為人工島。

    AMTI衛星影像揭示，越南正在將5個原本僅有小型混凝土碉堡的礁石，包括六門礁（Alison Reef）、鬼喊礁（Collins Reef）、東礁（East Reef）、瓊礁（Landsdowne Reef）及柏礁（Barque Canada Reef），轉變為軍事化前哨。

    這些新強化的據點設有被厚牆包圍的彈藥儲存庫，並建設了港口與碼頭。最受矚目的是在柏礁上興建了1條長達約2438公尺的跑道，具備起降軍機的能力。

    夏威夷亞太安全研究中心教授武文（Alexander Vuving）指出，南海對越南而言是「生存議題」，攸關經濟與安全。他直言：「法國人從海上入侵越南，美國人也是…現在則面臨中國的威脅。」

    趁菲中衝突擴張 專家：防禦性嚇阻

    分析人士認為，越南選擇此刻加速建設並非巧合。史丹佛大學「海洋之光」計畫主任鮑威爾（Ray Powell）表示，北京目前將焦點鎖定在菲律賓及其與美國的聯盟上，這給了河內「正確的時機」。

    新南威爾斯大學博士候選人阮世方（Nguyen The Phuong）分析，越南的舉動屬於防禦性質，最終目標是更有效地防衛領土，並在最壞情況發生時，「對中國造成最大程度的損害」。儘管越南無法在投射能力上與中國抗衡，但美方態度似乎已發生轉變，可能將越南的造島視為讓中國未來更難以武力奪取島礁的「反制力量」。

