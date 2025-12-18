影片曝光！泰軍轟炸柬埔寨賭城 邊境激戰失控80萬人被迫遠離家園

柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey）一名男子，無奈望著遭泰軍砲火擊中受損的民宅，牆壁上彈孔清晰可見，屋頂也被掀翻。（法新社）

東南亞戰火擴大，泰國與柬埔寨的邊境衝突已波及經濟重鎮。據《法新社》報導，柬埔寨國防部18日指控，泰國軍方當天上午轟炸了兩國邊境的主要陸路通道、同時也是賭場重鎮的波貝（Poipet）。這場自本月初爆發的武裝衝突，據官方統計已造成雙方數十人死亡，並導致約80萬人流離失所。

柬埔寨國防部聲明指出，泰國部隊18日上午11時左右，在班迭棉吉省（Banteay Meanchey Province）的波貝市區域投擲了2枚炸彈。波貝緊鄰泰國，是柬埔寨著名的博弈特區。截至18日下午，泰國方面尚未對此攻擊指控發表評論。

這波衝突始於12月7日，雙方均聲稱是為了自衛，並指責對方先挑起戰端及攻擊平民。柬埔寨內政部16日曾透露，自開戰以來，該國至少有4家賭場因泰軍襲擊受損。

官員表示，這場激烈的邊境戰爭已造成泰國至少21人、柬埔寨17人死亡。更令人擔憂的是，大規模的軍事行動已導致約80萬名居民被迫逃離家園，人道危機迫在眉睫。

泰柬兩國的衝突根源，來自長達800公里的邊界劃分爭議，該邊界主要沿用殖民時代的劃定，雙方對邊境上散落的古代寺廟遺跡（如柏威夏寺周邊）的主權歸屬長期僵持不下。此次波貝遭轟炸，顯示戰火已從叢林遺跡擴散至人口稠密的商業中心。

