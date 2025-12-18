為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    影片曝光！泰軍轟炸柬埔寨賭城 邊境激戰失控80萬人被迫遠離家園

    2025/12/18 15:46 編譯陳成良／綜合報導
    柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey）一名男子，無奈望著遭泰軍砲火擊中受損的民宅，牆壁上彈孔清晰可見，屋頂也被掀翻。（法新社）

    柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey）一名男子，無奈望著遭泰軍砲火擊中受損的民宅，牆壁上彈孔清晰可見，屋頂也被掀翻。（法新社）

    東南亞戰火擴大，泰國與柬埔寨的邊境衝突已波及經濟重鎮。據《法新社》報導，柬埔寨國防部18日指控，泰國軍方當天上午轟炸了兩國邊境的主要陸路通道、同時也是賭場重鎮的波貝（Poipet）。這場自本月初爆發的武裝衝突，據官方統計已造成雙方數十人死亡，並導致約80萬人流離失所。

    柬埔寨國防部聲明指出，泰國部隊18日上午11時左右，在班迭棉吉省（Banteay Meanchey Province）的波貝市區域投擲了2枚炸彈。波貝緊鄰泰國，是柬埔寨著名的博弈特區。截至18日下午，泰國方面尚未對此攻擊指控發表評論。

    這波衝突始於12月7日，雙方均聲稱是為了自衛，並指責對方先挑起戰端及攻擊平民。柬埔寨內政部16日曾透露，自開戰以來，該國至少有4家賭場因泰軍襲擊受損。

    官員表示，這場激烈的邊境戰爭已造成泰國至少21人、柬埔寨17人死亡。更令人擔憂的是，大規模的軍事行動已導致約80萬名居民被迫逃離家園，人道危機迫在眉睫。

    泰柬兩國的衝突根源，來自長達800公里的邊界劃分爭議，該邊界主要沿用殖民時代的劃定，雙方對邊境上散落的古代寺廟遺跡（如柏威夏寺周邊）的主權歸屬長期僵持不下。此次波貝遭轟炸，顯示戰火已從叢林遺跡擴散至人口稠密的商業中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播