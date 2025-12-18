養女成後宮還不夠！日本「1夫2妻」仙人跳 偷拍販賣性愛片百人受害

日本男子與妻子、養女性伴侶透過仙人跳方式，偷拍、勒索上百名女性。（示意圖）

日本東京39歲男子小野洋平16日遭警方逮捕，他涉嫌夥同28歲妻子晴香以及23歲的養女兼性伴侶凜，建立一條從偷拍、販售影片到現場勒索的仙人跳產業鏈，犯罪時間長達2年，受害者超過百名女性。

綜合日媒報導，根據東京警視廳調查，小野洋平等人透過販售偷拍性愛影片為生。他們在飯店房間天花板安裝外型酷似「火災煙霧偵測器」的高精密隱藏式攝影機，由小野透過社群平台誘騙女性至飯店發生性行為，全程錄影並上傳至「myfans」等成人平台牟利。

更令人髮指的是，當性行為結束後，其妻晴香與養女凜會算準時機闖入房間，對被害女性咆哮：「妳對我老公做了什麼！」藉此實施「仙人跳」勒索，要求高額慰撫金，最高單筆得手300萬日圓（約新台幣60萬元）。3人在過去2年多以來，一直以此手法重複作案。警方在搜查過程中，於嫌犯住處起獲超過860支淫穢影片，受害女性至少達100人。

此案之所以浮出水面，源於一名10多歲少女的逃脫報警。小野洋平涉嫌於今年10月，將該名少女監禁在東京新宿區的一處公寓長達2個月。期間，他對少女施以戴項圈、沒收手機及肢體暴力等非人道對待，並威脅「逃跑就殺了妳」。

據受害少女證詞，小野洋平在家中自稱「頂級大叔」，並稱晴香為「企鵝」、稱凜為「兔子」。小野甚至曾透露一項瘋狂計畫，包含要「聚集4個妻子並生子」、不准女性上學且只能在家穿女僕裝，也不准她們與其他異性發生性關係等。直到11月24日，少女趁隙逃往大阪警察局報案求助，才終結這場噩夢。

東京警方26日抵達現場時，小野洋平試圖從陽台跳樓逃逸，但摔傷尾椎遭制伏。警方共查獲37支智慧型手機、3台筆電以及電擊棒、手銬、項圈等監禁證物。目前小野洋平已對所有指控供認不諱，然而其妻晴香與養女凜則選擇保持緘默。警視廳正針對龐大的受害者名單與影片流向展開進一步深入調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

