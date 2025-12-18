為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美俄週末邁阿密會談！討論川普和平計畫 領土問題卡關

    2025/12/18 14:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    白宮官員透露，美國和俄羅斯官員將於本週末在邁阿密舉行會晤。川普的特使魏科夫（左）和女婿庫許納（右）預計將代表美方參加會晤。（路透）

    白宮官員透露，美國和俄羅斯官員將於本週末在邁阿密舉行會晤。川普的特使魏科夫（左）和女婿庫許納（右）預計將代表美方參加會晤。（路透）

    俄烏戰爭談判進入深水區。一名白宮官員17日證實，美國和俄羅斯官員本週末將在佛羅里達州邁阿密舉行會晤，就美國總統川普提出的終結俄烏衝突計畫展開新一輪磋商。

    據《法新社》報導，儘管白宮未公布名單，但美媒《Politico》披露，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）預計將代表美方出席，俄方則派出總統普廷的親信、經濟特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

    近幾週來，國際社會為結束這場持續近4年的戰爭展開密集外交斡旋。魏科夫和庫許納11月才剛在克里姆林宮會見了普廷，烏克蘭和歐洲領導人日前也曾在柏林會晤，但各方立場仍有巨大鴻溝。

    美烏雙方表示，在烏克蘭未來的「安全保證」議題上已取得進展，但在烏克蘭必須割讓哪些領土的問題上，仍存在嚴重分歧。與此同時，普廷17日更強硬宣稱，俄羅斯「肯定」會達成其戰爭目標，包括奪取其聲稱擁有主權的領土。

