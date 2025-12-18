槍殺安倍晉三兇嫌山上徹也 遭檢方求處「無期徒刑」

日本前首相安倍晉三槍擊案兇手、45歲山上徹也。（資料照，法新社）

日本前首相安倍晉三槍擊案兇手、45歲山上徹也，於今（18）日下午在奈良地方法院接受第15次公審，本次審判被害者家屬委託律師與兇手辯護律師，皆提出各自主張，檢方則以兇手「在多人聚集地進行攻擊，且犯行嚴重」為由，請求法官處以「無期徒刑」。日媒指出，此案18日結審，將於2026年1月21日宣判。

綜合日媒報導，山上徹也在2022年7月，以自製槍械近距離射擊在奈良市進行助選演說的日本前首相安倍晉三，行兇後當場被捕，聲稱犯案動機是因為安倍晉三支持母親過度沉迷的「統一教會」，並控訴母親長期將宗教信仰置於家庭之上，還捐獻約1億日圓（約新台幣2024萬元）給教會，導致家庭經濟困頓、童年生活悲慘。這起案件經過3年多審判，山上徹也終於今年10月初承認犯行，法院如何量刑輕重成各界焦點。

日本當地時今日下午1點10分（台灣時間2點10分）， 山上徹也在奈良地方法院進行第15次公審，安倍晉三遺孀安倍昭惠並未親自出席，由律師在法庭上宣讀的被害人意見書，內文提到︰「每當想起丈夫就忍不住流淚，但我不想懷抱憎恨或怨恨等負面情緒。失去丈夫的喪失感將伴隨我一生，我希望被告正視自己的行為，並承擔罪責。」據稱，山上徹也聆聽被害人意見書期間，全程低頭不語，偶爾有做筆記等動作。

山上徹也的辯護律師也在事後進行最終陳述，他堅持被告成長環境構成「兒童虐待」，認為犯案動機與經緯應充分納入量刑考量，也提到其行為雖不可原諒，但其心理創傷和成長背景不容忽視。對此，檢方在論告中指出，山上徹也「短視」且「以自我為中心」，對人命輕視程度極為嚴重，主張他童年期間的不幸遭遇，不應成為減刑理由。

檢方強調︰「許多人同樣有不幸童年，卻沒有走上犯罪道路」，加上他選在選舉期間殺害前首相，作為一起單一被害人命案，要求法官從重量刑，求處「無期徒刑」。報導指出，此案18日結審，將於2026年1月21日宣判。

