日本旅遊注意！東京「這區」亂丟垃圾將開罰 店家沒設垃圾桶也不行

日本東京澀谷街頭人來人往。（歐新社）

日本東京澀谷作為全球知名的潮流中心與觀光熱點，長期飽受人潮帶來的垃圾問題困擾。澀谷區政府今（18）日宣布，明年6月起亂丟垃圾者將被處以2000日圓（約新台幣405元）罰款，而未依規定設置垃圾桶的商家更將面臨最高5萬日圓（約新台幣10117元）的重罰。

綜合日媒報導，《共創潔淨澀谷之條例》將於2026年4月1日正式施行，經過宣導期後，將從6月1日起全面實施罰則。規範範圍涵蓋澀谷站、原宿站及惠比壽站周邊的特定區域，凡是區域內的便利商店、咖啡廳、速食店等業者，均有義務設置垃圾桶。若店家管理不善或拒絕設置，將被處以5萬日圓罰款。

請繼續往下閱讀...

澀谷區政府指出，後疫情時代訪日遊客激增，雖然長期宣導「垃圾隨手帶走」，但效果有限，街道棄置垃圾現象依然嚴重。區公所調查顯示，受規範店鋪目前的垃圾桶設置率僅68%；而針對亂丟垃圾者的統計發現，外國遊客約佔52%，日本籍人士則佔48%。

參考過去取締路邊吸菸的成功經驗，涉谷區將派人進行24小時巡邏，一旦發現民眾隨地棄置垃圾，將當場開立2000日圓罰單。為了提高繳費便利性，除了接受現金外，區政府也研議引入電子支付方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法