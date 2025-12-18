為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓實測AI考大學：谷歌Gemini得92分 自家AI僅20多分

    2025/12/18 14:02 即時新聞／綜合報導
    AI發展持續進步，南韓研究團隊公布國內外多款模型挑戰南韓大學入學考試題目結果。（歐新社資料照）

    AI發展持續進步，南韓研究團隊公布國內外多款模型挑戰南韓大學入學考試題目結果。（歐新社資料照）

    誰是AI數學解題王？南韓西江大學數學系教授金鐘洛（音譯）研究團隊近日公布「國家代表AI」模型挑戰的性能評估結果，發現以南韓大學入學考試（CSAT）題目實測，南韓企業開發的AI模型得分遠低於國外AI。

    南韓《中央日報》 報導，金鐘洛團隊的評估對象包括參加南韓科技部自主AI基礎模型項目的5家南韓企業，包括Naver、NC AI、LG AI研究院、SKT、Upstage AI模型，以及OpenAI、谷歌、DeepSeek等5家國外AI企業的最新模型。

    研究團隊從南韓大學入學考試的數學4領域（公共科目、概率與統計、微積分、幾何）中，各選出5道最難題目共20題，加上南韓論述及印度大學入學考試各10題和日本東京大學工學院研究生入學考試10題，總計50道題目讓AI解答。

    結果顯示，5個國外AI模型全都有70%以上的正確率，尤其是谷歌最新模型「Gemini 3 Pro」答對50題中的46題，正確率達92%。

    相比之下，南韓AI企業的模型正確率明顯偏低。除Upstage的「Solar Pro2」有58%正確率外，其餘多只有20%左右的正確率。

    對此，南韓AI業界認為，這是模型用途不同而導致的結果。業界指出，受評估的南韓AI開發商主要專注於開發工作用AI，數學解題得分低是必然的。

