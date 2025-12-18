為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    價值1.1兆元！ 以總理批准對埃及天然氣出口協議

    2025/12/18 13:31 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡17日表示，他已批准1項價值對埃及的350億美元天然氣出口協議。（路透）

    以色列總理納坦雅胡17日表示，他已批准1項價值對埃及的350億美元天然氣出口協議。（路透）

    以色列總理納坦雅胡17日表示，他已批准對埃及的1項價值350億美元（約台幣1.1兆元）天然氣出口協議，這是以色列歷史上最大的天然氣交易。

    根據《美聯社》報導，這些天然氣將由美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）在未來15年內運送到埃及，雪佛龍是位於以色列地中海海岸的天然氣田的主要所有者之一。預計一半收益將進入以色列的國庫。

    納坦雅胡聲稱，此出口協議極大加強以色列作為地區能源大國的地位，並有助於地區穩定。

    埃及與以色列和加薩接壤，是以色列與哈瑪斯之間的主要調解者，直到美國斡旋的停火協議於10月達成。埃及也一直是以色列對加薩軍事行動的公開批評者，該行動造成數萬人死亡。

    目前埃及尚未證實納坦雅胡的公告。

    另外以色列國防部表示，德國立法機構17日批准擴展以色列「箭-3」（Arrow 3）防空飛彈系統防禦協議。該擴展將協議的價值從35億美元（約台幣1104億元）提高到65億美元（約台幣2051億元），使其成為以色列歷史上最大的防務出口協議。

    德國此舉旨在從以色列購買箭-3系統，強化其對俄羅斯的空中防禦能力。

