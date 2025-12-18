川普設白宮「總統星光大道」！銘牌痛罵拜登：史上最爛

普在白宮新設的「總統星光大道」牆面。引人注目的是，代表第46任總統拜登的位置（中）並未懸掛肖像，而是以一張「自動簽名機」照片嘲諷，下方的銘牌內容更直指拜登是「史上最爛總統」。（美聯社）

美國總統川普將其在社群媒體上的語言風格，具體呈現在白宮的實體展示中。據《華盛頓郵報》17日報導，川普近期在白宮新設的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame）上，安裝了一系列銅質銘牌。這些外觀看似莊嚴的官方標示，內容卻呈現了川普強烈的個人觀點，其中針對現任總統拜登的銘牌，直指他是「史上最爛總統」。

報導指出，這些銘牌鑲有古銅色邊框與金字，設於川普今年9月打造的展示區。儘管形式上模仿歷史古蹟的官方標示，但文字風格卻與川普在「真實社群」（Truth Social）的貼文高度相似。

請繼續往下閱讀...

針對第46任總統拜登的銘牌寫道：「瞌睡喬（Sleepy Joe Biden）是迄今為止美國史上最糟糕的總統，他將我們的國家帶到了毀滅邊緣。」川普此前甚至在該區懸掛了一張「自動簽名機」的照片來代表拜登，而非其本人肖像。

標註歐巴馬「海珊」 稱雷根是川粉

對於歐巴馬，銘牌特別寫出其中間名「海珊」（Hussein），稱他是「美國史上最具分裂性的政治人物之一」，並提及他簽署了「糟糕的伊朗核協議」。

至於柯林頓的銘牌則寫道：「2016年，柯林頓總統的妻子希拉蕊．柯林頓，輸給了唐納．J．川普！」

雷根的銘牌則以正面角度描述其任期，但結尾寫道：「早在川普競選總統前，雷根就是川普的粉絲；同樣地，川普也是他的粉絲！」

阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）向《NBC新聞》表示，這些銘牌讓她感到「不安」（disturbing），認為川普試圖重新定義歷任總統的貢獻並不恰當。

報導也提到，這面照片牆鄰近白宮東廂（East Wing）。川普為了騰出空間興建一座計畫中的9萬平方英尺舞廳，已對東廂進行拆除，此舉也引發部分歷史建築保育人士的擔憂，認為新建築可能會掩蓋白宮主體的風采。

白宮「總統星光大道」上針對拜登的銘牌特寫。內容完全打破官方禮儀，以「瞌睡喬」（Sleepy Joe）起頭，並在介紹文中直指拜登是「美國史上最爛總統」，充斥著川普個人的激烈指控。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法