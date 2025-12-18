上任僅9個月！FBI副局長邦吉諾宣布下月辭去職務

美國聯邦調查局副局長邦吉諾宣布，將於下個月卸下副局長職務，距離他3月上任僅9個月。（法新社）

在美國總統川普暗示「他想回去繼續做他的節目」後，美國聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）宣布，他將於下個月卸下副局長職務，距離他3月上任僅9個月。

綜合外媒報導，FBI副局長邦吉諾在X平台上宣布將於2026年1月卸下職務，他表示：「我將於一月份離開聯邦調查局。我要感謝川普總統、司法部長邦迪（Pam Bondi）和巴特爾（Kash Patel）局長給予我為人民服務的機會。」

在邦吉諾宣布這項決定之前，美國總統川普被問到邦吉諾辭職傳聞時表示「丹做得很好......我認為他想回到他的節目中去」。

現年51歲的邦吉諾為川普堅定的盟友，近年來，他透過政治評論播客累積大量粉絲，被任命為FBI副長時引發外界爭議，FBI副長通常以經驗豐富的高級特工擔任，負責該機構的基本運作，而邦吉諾無相關經驗。

在加入FBI前，邦吉諾對性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）處理提出質疑，批評美國政府試圖掩蓋，在上任後，他改口：「我看過全部案卷。他是自殺的。」讓川粉怒批其不夠忠誠。

