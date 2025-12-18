NASA新署長是馬斯克盟友！艾薩克曼獲參院確認 爆利益衝突

科技億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）獲參議院確認出任NASA署長。他曾與SpaceX合作進行史上首次民間太空漫步，其上任被視為NASA轉向商業化運作的重要信號。（彭博檔案照）

歷經數月的政治角力，美國聯邦參議院17日以67票贊成、30票反對，正式確認科技億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國航太總署（NASA）署長。艾薩克曼不僅是支付公司「Shift4」的創辦人，更曾自費進行太空漫步，他將成為首位領導NASA的「民間太空人」。這項人事案的通過，正值NASA即將發射「阿提米絲二號」（Artemis II）載人繞月任務的關鍵時刻。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾薩克曼的上任象徵著NASA可能加速轉向與私營企業合作的模式。他在1999年、年僅16歲時創立了Shift4，後來因自費資助並參與兩次繞地球軌道的實驗性飛行而聲名大噪，這兩次任務皆是與馬斯克的SpaceX合作。支持者認為，他具備冒險精神與商業思維，能推動NASA擁抱尖端科技並促進太空產業競爭。

然而，艾薩克曼與馬斯克的深厚連結也引發民主黨人的強烈質疑。麻州民主黨參議員馬基（Edward Markey）批評，SpaceX拒絕透露艾薩克曼為其太空飛行支付了多少費用，且雙方有簽署保密協議，這種財務不透明「聞起來像腐敗」。財務揭露文件顯示，艾薩克曼與SpaceX進行中的「北極星計畫」（Polaris program）價值超過5000萬美元，他還申報了來自SpaceX投資的逾500萬美元資本利得。

對此，艾薩克曼在聽證會上淡化了這層關係，強調選擇SpaceX是因為它是目前唯一能將太空人送往太空的機構，這點與NASA的立場並無不同。

曾捐款川普200萬美元 改革計畫曝光

艾薩克曼的提名過程亦充滿波折。報導指出，川普曾在今年稍早因與馬斯克關係生變而一度撤回對艾薩克曼的提名，直到11月雙方關係回溫後才恢復。此外，艾薩克曼近期曾捐贈約200萬美元給支持川普的超級政治行動委員會（Super PAC），引發關注。

一份名為「雅典娜計畫」（Project Athena）的62頁流出文件也成為焦點，內容概述了艾薩克曼對NASA的激進改革構想，包括裁減公務員職位、重組人力結構以及將重心轉向核電力推進系統等，這些提案在內部引發不小恐慌。

儘管爭議不斷，艾薩克曼仍獲得包括36名前NASA太空人組成的聯盟支持。現任NASA代理署長、同時身兼川普政府交通部長的達菲（Sean Duffy）也透過社群媒體祝賀，期許他在2028年帶領美國重返月球並「擊敗中國」。

