俄烏非軍事區有譜？挪威外長：烏克蘭應借鑑韓戰經驗

挪威外交部長艾德（左）17日與南韓外交部長趙顯（右）舉行會談，共商加強兩國實務合作。（歐新社）

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）18日在首爾接受韓聯社專訪時稱，此次與韓方就韓戰中值得烏克蘭借鑑的歷史經驗進行交流。他認為，基輔在烏俄和平談判及有效控管停火方面，可以從南韓的經驗中汲取教訓。

韓聯社報導，這是挪威外長相隔32年再次訪問南韓。訪韓期間，艾德與南韓外交部長趙顯舉行會談，共商加強兩國實務合作。艾德表示，此行目的是針對海洋、國防、礦產、人工智慧（AI）等領域合作，以及區域和全球安全局勢與韓方進行溝通。

艾德指出，挪威的安全與南韓密切相關。南韓與北韓接壤，挪威則毗鄰俄羅斯，挪韓因烏俄衝突而在安全層面產生連結。艾德指出，韓戰與烏俄戰爭雖有明顯差異，但也有部分相似之處。他說，北韓和俄羅斯最初都認為可在數週內取勝，但隨後皆遭遇了超乎預期的頑強抵抗及國際社會介入。

艾德談及烏克蘭問題稱，是否設立非軍事區、是否建立專責部門監督履約情況及違規情形等事項，目前仍在討論當中。總部設於南韓的中立國監督委員會（NNSC）正是承擔類似職能的部門，委員會曾執行的諸多解決方案，同樣可以提供烏克蘭借鑑。

艾德還強調，烏克蘭不應僅止步於停止敵對行動的層面，而必須儘快推動達成政治協議。比起反覆停火，更應將停火當作邁向真正和平協議的起點，並最終與當事各方達成共識。

