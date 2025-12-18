為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    軍餉不夠用？ 阿根廷21歲哨兵在總統官邸外飲彈自盡

    2025/12/18 13:03 即時新聞／綜合報導
    位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的總統官邸。（法新社資料照）

    位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的總統官邸。（法新社資料照）

    阿根廷一名21歲哨兵16日在總統米雷伊（Javier Milei）居住的官邸外，使用值勤配發的步槍飲彈自殺。據悉，他曾向同袍提到因債務纏身而備感壓力，抱怨僅憑軍餉根本無力償還。

    綜合外媒報導，官邸位於首都布宜諾斯艾利斯以北約20公里處，米雷伊上任以來主要在這裡辦公，阿根廷媒體並未提及事發時米雷伊是否在官邸內。

    事發當日凌晨5時許，這名哨兵在官邸內一個崗哨執勤時，使用配發的步槍自殺。同事聽到聲響前去查看時，發現他已倒在地上，頭部中槍身亡。目前阿根廷聯邦法院、聯邦警察及軍方已對事件展開調查。

    有消息稱，這名哨兵拖欠多家銀行和金融機構總計200萬阿根廷比索（約新台幣4萬4000元）債務，部隊同胞也證實這一說法，稱他「確實負債累累」。除此之外，據稱在哨兵自盡的崗哨裡，發現他寫給親友的告別信，內容也提到未償還的財務。

    目前官方尚未發表任何公開聲明，但總統發言人透過社群平台X發表聲明，表達總統對該名哨兵家屬的慰問。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播