軍餉不夠用？ 阿根廷21歲哨兵在總統官邸外飲彈自盡

阿根廷一名21歲哨兵16日在總統米雷伊（Javier Milei）居住的官邸外，使用值勤配發的步槍飲彈自殺。據悉，他曾向同袍提到因債務纏身而備感壓力，抱怨僅憑軍餉根本無力償還。

綜合外媒報導，官邸位於首都布宜諾斯艾利斯以北約20公里處，米雷伊上任以來主要在這裡辦公，阿根廷媒體並未提及事發時米雷伊是否在官邸內。

事發當日凌晨5時許，這名哨兵在官邸內一個崗哨執勤時，使用配發的步槍自殺。同事聽到聲響前去查看時，發現他已倒在地上，頭部中槍身亡。目前阿根廷聯邦法院、聯邦警察及軍方已對事件展開調查。

有消息稱，這名哨兵拖欠多家銀行和金融機構總計200萬阿根廷比索（約新台幣4萬4000元）債務，部隊同胞也證實這一說法，稱他「確實負債累累」。除此之外，據稱在哨兵自盡的崗哨裡，發現他寫給親友的告別信，內容也提到未償還的財務。

目前官方尚未發表任何公開聲明，但總統發言人透過社群平台X發表聲明，表達總統對該名哨兵家屬的慰問。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.



De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y… — Vocería Presidencial （@Voceria_Ar） December 16, 2025

