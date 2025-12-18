為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畫面曝光！ 美軍再炸東太平洋運毒船 累計已99死

    2025/12/18 10:54 編譯陳成良／綜合報導
    美國南方司令部17日公布最新攻擊畫面，證實在國際水域對一艘認定由「恐怖組織」運作的船隻發動致命打擊。圖為美軍鎖定目標船隻的瞬間。（圖擷取自美國南方司令部影片）

    美國南方司令部17日公布最新攻擊畫面，證實在國際水域對一艘認定由「恐怖組織」運作的船隻發動致命打擊。圖為美軍鎖定目標船隻的瞬間。（圖擷取自美國南方司令部影片）

    美國川普政府對販毒集團的軍事打擊行動持續升級，且獲得國會共和黨人的強力護航。美國南方司令部（SOUTHCOM）證實，美軍17日在東太平洋海域再次對一艘涉嫌運毒的船隻發動「致命動力打擊」（lethal kinetic strike），造成4人死亡。就在同一天，美國聯邦眾議院共和黨人否決了民主黨提出的決議案，該案試圖限制總統川普動用軍事力量對付販毒集團的權力。

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國南方司令部（SOUTHCOM）在社群媒體X上發布聲明與攻擊影片，指出：「12月17日，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的指示下，南方之矛聯合特遣部隊在國際水域對一艘由『指定恐怖組織』運作的船隻進行了致命動力打擊。」軍方情報確認該船正行駛於已知的販毒航線。報導指出，這是美軍本週發動的第二波攻擊，15日美軍才剛在東太平洋擊毀3艘運毒船，造成8人死亡。

    總死亡數達99人 曾對倖存者「補刀」

    另據《美聯社》報導，根據川普政府公布的數據，自今年9月初展開代號「南方之矛」（Operation Southern Spear）的行動以來，美軍已對船隻發動了26次打擊，累計造成至少99人喪生。川普堅稱，美國正與販毒集團處於「武裝衝突」（armed conflict）狀態，這類攻擊是阻絕毒品流入美國的必要手段。

    報導更披露，這項行動面臨越來越多國會議員的審視，因為早在9月初的第一次攻擊行動中，美軍曾發動「後續打擊」，擊斃了兩名當時正緊抱著船隻殘骸求生的倖存者。

    眾院共和黨護航 擋下戰爭權力限制

    儘管爭議不斷，川普政府在國內仍獲得共和黨的政治支持。《美聯社》指出，眾議院17日針對兩項由民主黨支持、旨在迫使川普政府在攻擊販毒集團前須尋求國會授權的決議案進行表決，但最終均遭共和黨多數否決。這是眾議院首次針對川普在中南美洲的軍事行動進行表決；即便法案通過，川普也幾乎篤定會動用否決權。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播