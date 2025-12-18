不還錢就封鎖！ 川普勒令委內瑞拉「吐回石油資產」 否則卡死金流

美國總統川普17日強硬要求委內瑞拉歸還多年前沒收的美國石油資產，以此作為海上封鎖的理由。（路透檔案照）

美國與委內瑞拉的對抗急遽升溫，從軍事施壓轉向資產清算。據《美聯社》報導，美國總統川普17日為其宣布的「海上封鎖」行動提出新理由，強硬要求委內瑞拉歸還多年前沒收的美國石油資產。

報導指出，川普在面對記者提問時，將封鎖受制裁油輪的行動，直接連結到過去的恩怨。他表示：「你們記得他們拿走了我們所有的能源權利，不久前他們拿走了我們所有的石油。我們要拿回來，那是他們非法奪取的。」

請繼續往下閱讀...

川普指的是委內瑞拉在前總統查維茲（Hugo Chavez）與現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執政期間，推動石油產業國有化，強制徵收艾克森美孚（ExxonMobil）等美企資產的往事。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更在社群媒體上助攻，痛批委內瑞拉的國有化是「有紀錄以來最大規模的美國財富竊盜案」，並稱這些資產被用來資助恐怖主義與毒品氾濫。

掃毒行動釀99死 封鎖針對制裁船隻

在軍事層面，美軍近期在加勒比海與東太平洋針對涉嫌運毒船隻發動一系列攻擊，截至17日已造成至少99人死亡，其中包括17日當天在一次打擊中喪生的4人。這些致命行動已引發美國國會議員與法律專家的質疑。

儘管川普在貼文中宣稱已將「委內瑞拉政權」列為外國恐怖組織（FTO），但據美國官員私下透露，國務院的正式名單尚未變更，國安機構被告知這僅是總統的「修辭」（figure of speech）。官員也澄清，川普口中的「封鎖」目前僅針對先前已受制裁的船隻。

委內瑞拉告御狀 控美意圖掠奪

面對美方步步進逼，馬杜羅17日致電聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表達抗議。委內瑞拉駐聯合國大使孟卡達（Samuel Moncada）則致函安理會要求召開緊急會議，指控美國政府意圖將「世界最大的石油儲備據為己有」，並稱這是人類史上最大的掠奪行為之一。委國外長吉爾（Yvan Gil）則要求美方釋放被「綁架」的船員並歸還被沒收的石油。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法