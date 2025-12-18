為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不還錢就封鎖！ 川普勒令委內瑞拉「吐回石油資產」 否則卡死金流

    2025/12/18 11:10 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普17日強硬要求委內瑞拉歸還多年前沒收的美國石油資產，以此作為海上封鎖的理由。（路透檔案照）

    美國總統川普17日強硬要求委內瑞拉歸還多年前沒收的美國石油資產，以此作為海上封鎖的理由。（路透檔案照）

    美國與委內瑞拉的對抗急遽升溫，從軍事施壓轉向資產清算。據《美聯社》報導，美國總統川普17日為其宣布的「海上封鎖」行動提出新理由，強硬要求委內瑞拉歸還多年前沒收的美國石油資產。

    報導指出，川普在面對記者提問時，將封鎖受制裁油輪的行動，直接連結到過去的恩怨。他表示：「你們記得他們拿走了我們所有的能源權利，不久前他們拿走了我們所有的石油。我們要拿回來，那是他們非法奪取的。」

    川普指的是委內瑞拉在前總統查維茲（Hugo Chavez）與現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執政期間，推動石油產業國有化，強制徵收艾克森美孚（ExxonMobil）等美企資產的往事。

    白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更在社群媒體上助攻，痛批委內瑞拉的國有化是「有紀錄以來最大規模的美國財富竊盜案」，並稱這些資產被用來資助恐怖主義與毒品氾濫。

    掃毒行動釀99死 封鎖針對制裁船隻

    在軍事層面，美軍近期在加勒比海與東太平洋針對涉嫌運毒船隻發動一系列攻擊，截至17日已造成至少99人死亡，其中包括17日當天在一次打擊中喪生的4人。這些致命行動已引發美國國會議員與法律專家的質疑。

    儘管川普在貼文中宣稱已將「委內瑞拉政權」列為外國恐怖組織（FTO），但據美國官員私下透露，國務院的正式名單尚未變更，國安機構被告知這僅是總統的「修辭」（figure of speech）。官員也澄清，川普口中的「封鎖」目前僅針對先前已受制裁的船隻。

    委內瑞拉告御狀 控美意圖掠奪

    面對美方步步進逼，馬杜羅17日致電聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表達抗議。委內瑞拉駐聯合國大使孟卡達（Samuel Moncada）則致函安理會要求召開緊急會議，指控美國政府意圖將「世界最大的石油儲備據為己有」，並稱這是人類史上最大的掠奪行為之一。委國外長吉爾（Yvan Gil）則要求美方釋放被「綁架」的船員並歸還被沒收的石油。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播