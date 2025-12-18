為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    墨西哥市議會變大型幹架現場！ 女議員扯髮扭打 唯一男性被當沙包

    2025/12/18 11:47 即時新聞／綜合報導
    墨西哥首都墨西哥市議會15日陷入混亂，多名女議員互扯頭髮，大打出手。（擷取自X帳號@lopezdoriga）

    墨西哥首都墨西哥市議會15日陷入混亂，多名女議員互扯頭髮，大打出手。（擷取自X帳號@lopezdoriga）

    墨西哥首都墨西哥市議會15日出現全武行，執政黨、反對黨在辯論法案時，一言不合演變成肢體衝突，多名女性議員在主席台上互扯頭髮、扭打對方，導致場面失控。

    綜合外媒報導，這場衝突起因於，議會當時針對「是否改革存留政府透明度監督機構InfoCDMX」進行討論，但贊成方與反對派的辯論越演越烈，最後變成大型幹架現場。

    根據內部流出的影片顯示，戰鬥者幾乎都是女議員，她們巴頭、扯髮甚至肘擊全都來，議會主席、綠黨（Green Party）副黨魁賽斯馬（Jesús Sesma）成了主席台上唯一的男性，雖然他一度試圖阻止這場大亂鬥，但最終被當人肉沙包，遭到女議員又打又擠，而旁觀者則紛紛拿出手機拍下這場混戰；之後會議被迫中斷，並轉移至另一個地點重新召開。

