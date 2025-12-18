大亂鬥！巴西國會修法 前總統判刑27年可能僅關2年

美國總統川普與被視為「巴西川普」的前總統波索納洛私交甚篤。圖為2019年兩人於白宮會晤時，波索納洛贈送印有川普姓氏的巴西國家隊球衣。（美聯社資料照）

巴西參議院17日通過一項極具爭議的法案，大幅修改刑期計算規則。此舉將使因策劃政變遭判刑27年的極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），其實質刑期可能縮減至僅需服刑「2年多」。現任總統魯拉（Lula）痛批此舉荒謬並誓言否決，但掌握實權的國會恐將透過覆議推翻總統的否決令，引發「國會擴權」干預司法的質疑。

據《法新社》報導，現年70歲的波索納洛因在2022年敗選後，涉嫌策劃暗殺魯拉及大法官以阻止政權移交，於今年11月入獄服刑。依照巴西現行法律，他原需在獄中服刑至少8年，才有資格申請轉為較寬鬆的監禁制度。然而，這項新法案在保守派勢力龐大的國會中迅速闖關，若正式生效，將使這位極右派領袖的獄中時光大幅縮水。

密室交易？預算案換取「類特赦」

這項法案在參議院以48票贊成、25票反對通過。中間派參議員卡列羅斯（Renan Calheiros）憤而離席，痛批這是一場「鬧劇」。他指控政府在國會的盟友為了換取右派支持預算案，不惜進行密室政治交易，放行了這項形同為政變主謀「量身打造」的減刑法案。

法案起草人辯稱這是「和解姿態」；波索納洛的前司法部長、現任參議員莫羅（Sergio Moro）也公開護航，稱該法案能「讓那些人出獄，這是目前最重要的事」。受惠對象還包括100多名因2023年1月衝擊政府機關而入獄的波索納洛支持者。

波索納洛目前被關押在首都巴西利亞的特別牢房。他在入獄初期的行徑相當瘋狂，據報曾在軟禁期間使用「焊接用的烙鐵」企圖破壞腳踝上的電子監控腳鐐。他被定罪的主因是涉嫌策劃一項驚悚陰謀，包括計畫暗殺魯拉、副總統阿克明（Geraldo Alckmin）及最高法院大法官，最終因軍方高層未予支持而失敗。

這項法案引發巴西社會強烈反彈，示威者高呼「不予特赦」，並舉著寫有「國會，人民的敵人」的橫幅抗議。針對國會強行修法，魯拉態度強硬，強調波索納洛「必須為其罪行付出代價」。雖然魯拉陣營誓言否決，但根據巴西憲法，國會擁有最終話語權，若能集結足夠票數，將可推翻總統的否決。

