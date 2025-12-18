川普封鎖委內瑞拉油輪 至少30艘船急改道

美國總統宣布要封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪後，一些油輪開始繞道委內瑞拉。（法新社）

美國總統川普16日宣布，要封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，此舉是對委內瑞拉總統馬杜羅最新的施壓行動。在川普宣布此決定後，一些油輪開始繞道委內瑞拉。

根據《美聯社》報導，協助美國官員追蹤「影子船隊」的海事情報公司Windward表示，至少有30艘受制裁船隻正在委內瑞拉附近海域航行。其中一些船隻已經開始改變航向，可能是擔心自己會像上週被美軍在委內瑞拉附近扣押的受制裁船隻「船長號」（Skipper）一樣遭遇扣押命運。

改變航向的船隻包括「亥伯龍號」（Hyperion）。該船原本駛向委內瑞拉的何塞港，但在17日清晨突然轉向90度，開始向北駛離南美大陸。

該船以前是俄羅斯國有航運船隊的一部分，在拜登政府執政的最後幾天，它因涉嫌違反俄羅斯入侵烏克蘭的製裁，協助俄羅斯出售石油而受到制裁，成為173艘被制裁的船隻之一。

受到處罰後該船將船旗從葛摩（Comoros）改為岡比亞。但甘比亞11月將「亥伯龍號」以及其他數十艘船隻從其私營船舶登記處除名，理由是該船涉嫌使用偽造的證書，謊稱這些證書是由其海事部門簽發。

該船的所有權也透過多層離岸公司進行混淆，其中一些公司在阿拉伯聯合大公國杜拜註冊。

Windward高級分析師博克曼（Michelle Wiese Bockmann）指出，「亥伯龍號」的舉動顯示它處於隨時可能被扣押的情況。

博克曼強調，美國的舉動很明顯擾亂了委內瑞拉的能源運輸。Windward每小時都在追踪郵輪，發現有些油輪改變航向或變更航行路線。

