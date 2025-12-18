為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    肖像換成「自動簽名機」還不夠！川普親寫白宮歷屆總統介紹批拜登史上最爛

    2025/12/18 10:25 即時新聞／綜合報導
    白宮歷屆總統肖像中，前總統拜登被「自動簽名機」照片取代，肖像下新增歷屆總統介紹，其中拜登底下寫上「迄今為止美國歷史上最糟糕的總統」。（路透）

    白宮歷屆總統肖像中，前總統拜登被「自動簽名機」照片取代，肖像下新增歷屆總統介紹，其中拜登底下寫上「迄今為止美國歷史上最糟糕的總統」。（路透）

    美國總統川普上任後持續追殺前任總統拜登，繼日前白宮玫瑰花園走廊「名人步道」（Walk of Fame）的歷屆總統肖像中，前總統拜登用「自動簽名機」（autopen）照片取代後，現有記者發現，肖像下新增歷屆總統介紹，其中拜登底下寫上「迄今為止美國歷史上最糟糕的總統」，白宮證實這是川普親自撰寫的。

    綜合外媒報導，白宮玫瑰花園走廊「名人步道」的歷屆總統肖像中，新增歷屆總統介紹，前總統拜登的肖像不但被「自動簽名機」照片取代，底下還寫上各種負面描述，包含「瞌睡喬」拜登是美國歷史上最糟糕的總統、他是在美國歷史上最腐敗的選舉中上任的、拜登主導了一系列前所未有的災難，使我們的國家瀕臨毀滅等語。

    連另一位民主黨前總統歐巴馬也被評為「美國史上第一位黑人總統......也是美國歷史上最具爭議的政治人物之一」；至於川普介紹則寫道「他在8個月內結束了八場衝突」、「他​​為美國吸引了數萬億美元的投資」等等，不過報導指出這些數字都不準確或無法證實。

    由於這些介紹與川普的社交媒體貼文相似，標點符號和大小寫都隨意使用、包括大量的感嘆號，外界猜測是川普自己所寫；對此，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在一份關於新裝飾的聲明中說，許多牌匾都是「總統親自撰寫的」。

    她稱「這些牌匾上的文字優美地描述了每位總統及其留下的遺產......其中許多牌匾上的文字都是總統本人親筆所寫。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播