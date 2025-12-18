肖像換成「自動簽名機」還不夠！川普親寫白宮歷屆總統介紹批拜登史上最爛

白宮歷屆總統肖像中，前總統拜登被「自動簽名機」照片取代，肖像下新增歷屆總統介紹，其中拜登底下寫上「迄今為止美國歷史上最糟糕的總統」。（路透）

美國總統川普上任後持續追殺前任總統拜登，繼日前白宮玫瑰花園走廊「名人步道」（Walk of Fame）的歷屆總統肖像中，前總統拜登用「自動簽名機」（autopen）照片取代後，現有記者發現，肖像下新增歷屆總統介紹，其中拜登底下寫上「迄今為止美國歷史上最糟糕的總統」，白宮證實這是川普親自撰寫的。

綜合外媒報導，白宮玫瑰花園走廊「名人步道」的歷屆總統肖像中，新增歷屆總統介紹，前總統拜登的肖像不但被「自動簽名機」照片取代，底下還寫上各種負面描述，包含「瞌睡喬」拜登是美國歷史上最糟糕的總統、他是在美國歷史上最腐敗的選舉中上任的、拜登主導了一系列前所未有的災難，使我們的國家瀕臨毀滅等語。

連另一位民主黨前總統歐巴馬也被評為「美國史上第一位黑人總統......也是美國歷史上最具爭議的政治人物之一」；至於川普介紹則寫道「他在8個月內結束了八場衝突」、「他​​為美國吸引了數萬億美元的投資」等等，不過報導指出這些數字都不準確或無法證實。

由於這些介紹與川普的社交媒體貼文相似，標點符號和大小寫都隨意使用、包括大量的感嘆號，外界猜測是川普自己所寫；對此，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在一份關於新裝飾的聲明中說，許多牌匾都是「總統親自撰寫的」。

她稱「這些牌匾上的文字優美地描述了每位總統及其留下的遺產......其中許多牌匾上的文字都是總統本人親筆所寫。」

