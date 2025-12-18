高檔三溫暖淪奪命密室！東京網紅夫妻絕望慘死 驚人緣分曝光

日本東京美業網紅夫妻松田政也與松田陽子在高檔三溫暖不幸身亡。（擷取自@_masayan_1102/IG）

日本東京港區赤坂的高級會員制三溫暖「三溫暖老虎」（SAUNATIGER）15日發生慘劇，一對30多歲夫妻在火災中身亡。死者證實為36歲美髮業老闆松田政也及37歲美甲師松田陽子，是日本美容業界小有名氣的網紅。

綜合日媒報導，消防人員15日中午接獲「三溫暖老虎」3樓警報器響起的通報趕抵現場。目擊者表示，當時建築物冒出濃煙並散發焦味，雖然沒看到明火噴出，但內部情況已相當危急。搜救人員進入3樓包廂後發現這對夫妻倒臥在地，已無生命跡象。鑑識發現，三溫暖室內的座椅與毛巾皆有燃燒碳化痕跡，兩人身上雖有燒傷，但初步判定並非致命傷，死因仍待詳細鑑定。

警方調查指出，事發當時2名死者所在的包廂門把手竟從內外兩側雙雙脫落，導致兩人在濃煙中無法開啟房門逃生。警方還在門上的玻璃發現划痕，並在松田的手上發現皮下出血，推測松田曾多次用拳頭擊打門。

更關鍵的是，包廂內的緊急求救按鈕雖然有被按下的破損痕跡，但警方發現，連接整棟建築物緊急系統的配電箱開關當天竟處於關閉狀態，使得求救訊號完全沒有發揮作用，兩人最終受困於宛如密室的死地中。

這家位於赤坂精華地段的「三溫暖老虎」標榜極致私密與奢華，全棟5層樓皆為獨立包廂，配備高檔檜木浴池，月費最高達39萬日圓（約新台幣7.9萬元）。事後業者透過聲明表示，兩名顧客在送醫後確認不幸身亡，對寶貴生命的逝去深表哀悼與歉意。該三溫暖將暫時關閉，已預約的顧客將獲全額退款，同時將全力配合相關調查。

死者松田政也在Instagram擁有3.6萬粉絲，2021年與妻子陽子結婚時曾感性發文，細數兩人相識相愛的過程，驚訝發現彼此不僅就讀同所高中與專科學校，甚至連出生醫院都是同一間，直呼是「充滿巧合的關係」。

位於東京港區的「三溫暖老虎」主打高檔會員制，最高月費近8萬台幣。（本報合成，擷取自SAUNATIGER）

