黎智英遭定罪 女兒悲痛批香港法治遭破壞 G7外長籲立即放人

現年78歲的黎智英被控違反「港區國安法」，香港法院15日裁決一項「串謀發布煽動刊物罪」、兩項「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」等3項罪名全部成立，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。（美聯社）

針對香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，七大工業國集團（G7）外長發聲譴責香港當局的這項判決，並呼籲應立即釋放黎智英。黎智英女兒黎采在接受外媒採訪時透露，對父親的有罪判決感到極度悲痛，並批中國治下的香港法治遭到嚴重破壞，「國安法」極其模糊、苛刻且專斷

現年78歲的黎智英被控違反「港區國安法」，香港法院15日裁決一項「串謀發布煽動刊物罪」、兩項「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」等3項罪名全部成立，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。

請繼續往下閱讀...

先前曾宣示將「盡其所能」拯救黎智英的美國總統川普對此表示遺憾，並透露曾請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。美國國務卿魯比歐也發表聲明，譴責黎智英遭定罪反映北京對尋求保護言論自由及其他基本權利者的壓迫行徑，而且黎智英的健康狀況在超過1800天的關押期間嚴重惡化，敦促基於人道理由釋放黎智英。

G7外長於週三也發表聲明，對香港人權、自由及自治不斷惡化表達關切，並譴責香港當局根據國安法針對民主運動人士黎智英進行起訴。他們呼籲香港當局停止此類起訴，並立即釋放黎智英。

黎智英女兒黎采在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，對於判決結果在意料之中，但仍感到極度悲痛，她批評香港「國安法」極其模糊、苛刻且專斷，並指這個問題無法在曾經充滿希望、但如今已嚴重受損的香港司法體系中得到解決，她也質疑在長達855頁的判決書中，未能對新聞自由或基本人權保障做出實質性回應。

黎采也提到，原本身強力壯的黎智英，在被監禁的5年間健康狀況急劇惡化，不到1年就瘦了10公斤以上，且患有糖尿病、心臟疾病、高血壓，還有視力和聽力衰退及其他明顯的健康問題。

黎采也說，雖然判決已經出爐，目前仍感到悲痛，但她與家人們仍會持續抗爭，她表示過去父親（黎智英）教導他們，面對任何困難或逆境，都應保持一定的歡欣與活力，他們也正努力實踐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法