    國際

    日本明年國防預算逾9兆日圓史上最多 強化沿岸防禦與反擊能力

    2025/12/18 00:51 國際新聞中心／綜合報導
    日本政府規劃在2026財政年度提出超過9兆日圓（約1.82兆台幣）的歷來最大防衛預算案，包括採購國產升級型12式反艦飛彈。（美聯社檔案照）

    日本政府規劃在2026財政年度提出超過9兆日圓（約1.82兆台幣）的歷來最大防衛預算案，包括採購國產升級型12式反艦飛彈。（美聯社檔案照）

    日本放送協會（NHK）17日報導，日本政府規劃在下個財政年度提出超過9兆日圓（約1.82兆台幣）的歷來最大防衛預算案，以強化日本的防衛能力，包括建立以無人機為核心的沿岸防禦系統，以及提升反擊能力。

    根據現行的防衛力整備計畫，日本政府預計在2023至2027財政年度期間，在防衛相關支出上合計投入約43兆日圓（約8.7兆台幣）。在與財務省協商後，防衛省目前已進入彙整2026財年預算案的最後階段，內容也涵蓋駐日美軍重整相關經費。

    防衛省計畫強化「離岸防衛能力」，在敵方武器射程之外，對目標實施打擊。預算案中，約11.4億美元（約359億台幣）將用於採購國產升級型12式反艦飛彈，約1.94億美元（約61億台幣）將投入採購難以被偵測與攔截的高超音速武器。此外，約10.3億美元（約324億台幣）將用於研發次世代戰機。

    預算還包括沿岸防禦系統「SHIELD」的相關支出，將部署無人載具，所需經費仍在最後評估階段。另有約646萬美元（約2億台幣）將用於無人機飛行測試，以驗證其應對日本領空遭侵入時的能力。

    為確保防衛支出所需財源，日本政府認為有必要調升所得稅。不過，執政聯盟的自由民主黨與日本維新會，對於調升時程仍在討論。

