為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    議員模仿「拉眼角」惹議 芬蘭總理向亞洲國家致歉

    2025/12/17 22:41 中央社
    芬蘭國會議員加雷德夫在其臉書頁面發布「拉眼角」動作的照片。（圖取自Kaisa Garedew-Facebook）

    芬蘭國會議員加雷德夫在其臉書頁面發布「拉眼角」動作的照片。（圖取自Kaisa Garedew-Facebook）

    芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論一片譁然，芬蘭總理歐爾波今天向日本、中國與韓國的公民致歉。

    法新社報導，芬蘭執政聯盟成員之一、右翼民粹主義「芬蘭人黨」（Finns Party）的2名國會議員在社群媒體上發布照片，刻意拉眼角，這種動作普遍被視為是在刻板描繪東亞人的外貌，涉及種族歧視。

    他們宣稱之所以發布這些照片，是為了聲援在11月發布類似照片而在上週被摘除后冠的2025年芬蘭小姐札夫斯（Sarah Dzafce）。

    歐爾波（Petteri Orpo）今天透過芬蘭駐日本、中國與韓國大使館的社群帳號發布聲明表示：「我對個別國會議員近日發布的冒犯性社群貼文，致上最誠摯的歉意。」

    聲明指出：「這些貼文並未反映芬蘭重視平等與包容的價值」，他強調「種族主義與種族歧視在芬蘭社會沒有立足之地」。

    芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，一家芬蘭電視製作公司已暫停與日本的合作計畫；芬蘭航空（Finnair）也表示，相關事件已對其品牌形象造成負面影響。

    國會議員加雷德夫（Kaisa Garedew）與埃羅拉（Juho Eerola），以及歐洲議會議員丁克寧（Sebastian Tynkkynen）對於自身行為引發的風波反應不一。

    埃羅拉已公開道歉。丁克寧也表示，自己無意傷害任何人的感情。加雷德夫則告訴當地媒體，她不覺得自己有必要道歉。

    芬蘭人黨國會黨團將於明天開會討論對這些議員的可能懲處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播