為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    星鏈控中國發射衛星未協調 差200公尺就相撞

    2025/12/17 20:24 中央社
    星鏈（Starlink）工程副總裁指控中國發射衛星事先未協調，中國衛星與星鏈衛星差點相撞。圖為SpaceX火箭6月送星鏈衛星上太空。（路透檔案照）

    星鏈（Starlink）工程副總裁指控中國發射衛星事先未協調，中國衛星與星鏈衛星差點相撞。圖為SpaceX火箭6月送星鏈衛星上太空。（路透檔案照）

    SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯指控中國10日發射一批衛星事先未協調，導致其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅200公尺的近距離接近。發射衛星的中科宇航回應稱，均使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免碰撞。

    中科宇航技術有限公司（CAS Space）是中國科學院力學研究所支持成立的商業航太企業。該公司力箭一號遙十一運載火箭10日在酒泉的東風商業航天創新試驗區發射，將9顆衛星送入預定軌道，宣稱發射任務取得圓滿成功。

    太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）13日在X平台發文表示，當衛星營運商不共用衛星星曆表（ephemeris）時，太空可能會發生危險的近距離接近。

    尼柯斯引述中國媒體報導指出，幾天前，中國西北部的酒泉衛星發射中心發射了9顆衛星。據他們所知，此次發射並未與在軌運行的衛星進行任何協調或衝突規避，導致其中一顆衛星與560公里高度的STARLINK-6079（56120）衛星發生了200公尺的近距離接近。

    他強調，太空運作的大部分風險都源自於衛星業者之間缺乏協調，這種情況亟需改變。

    尼柯斯還公布連結，表示任何國家的任何衛星營運商都可以透過將自己的星曆表，發布到星鏈的太空安全協調平台，共用星曆表並與星鏈的星座進行比對。

    對此，中科宇航13日在X平台回應尼柯斯稱，所有的發射任務都會使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免與已知衛星/碎片發生碰撞，這是一項強制性程序。中科宇航將努力確定具體細節，並作為發射服務提供者提供協助。

    中科宇航還稱，如果此次近距離接近事件被證實，它發生在衛星有效載荷分離近48小時後，當時發射任務早已結束。公司將與衛星營運商協調後續事宜，這需要兩大新航太生態系之間「重新建立合作關係」。

    多家陸媒報導這次近距離事件，反指星鏈曾多次曝出碰撞危機。2021年，SpaceX發射的星鏈衛星先後兩次接近中國太空站，對中國太空站上的太空人生命健康構成威脅，中國太空站因此實施兩次預防性碰撞規避控制，即緊急避碰。

    星鏈（Starlink）衛星網路服務在全球太空產業居主導地位。截至12月16日，已發射超過1萬顆衛星，其在軌衛星約有8500多顆，最終目標將部署衛星3萬顆以上。

    中科宇航回應星鏈（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls），會努力確定具體細節，作為發射服務提供者提供協助。（擷取自X平台）

    中科宇航回應星鏈（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls），會努力確定具體細節，作為發射服務提供者提供協助。（擷取自X平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播