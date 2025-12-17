日本通過3.77兆追加預算 高市早苗否認近期解散國會

日本臨時國會17日閉幕，首相高市早苗提出包含物價高漲對策在內的18.3兆圓（約合台幣3.77兆元）追加預算案順利過關。（法新社檔案照）

日本臨時國會17日閉幕，首相高市早苗提出包含物價高漲對策在內的18.3兆圓（約合台幣3.77兆元）追加預算案順利過關，她在今天傍晚召開記者會說明成果，露出了「鬆了一口氣」的笑容。對於近期是否解散眾議院，高市以「還有堆積如山的事情必須完成，根本沒有時間去考慮解散的問題」明確予以否認。

另外，對於日中關係惡化，高市表示，中國是重要的鄰國，有必要建立具建設性且穩定的關係，但同時，日中之間也存在包括經濟安全在內等安全保障層面的疑慮事項。她強調，日本將坦率地持續對話，全面推動戰略互惠關係，正因為日中之間存在懸而未決的問題與課題，彼此的溝通才顯得重要。

對於「台灣有事」相關發言，高市早苗再次強調，關於存亡危機事態的答辯，並未改變日本政府一貫以來的立場。她並表示，將在各個層級，向中國以及國際社會耐心說明。

在日美同盟方面，高市說，透過川普總統訪日以及電話會談，雙方已建立起隨時可以通話的信賴關係。她還表示，希望能儘早實現與川普的會談。

高市早苗上任後強調「負責任的積極財政」，本次臨時國會通過18.3兆圓追加預算案，屬於「非常大規模」的追加預算，也是自新冠疫情以來最大的一次，明顯高於前一年的13.9兆圓。

對於上任近2個月來的自我評價，高市表示，自就任以來，始終將因應物價上漲列為最優先事項，全力投入相關工作。終於能以追加預算案成立的形式，初步履行對國民的承諾。透過追加預算案的通過，讓政府為實現「強勁經濟」和「強有力的外交和安全保障」的目標，有了明確的方向。高市說，將會繼續換檔加快政府的施政速度。

