    知名成人網站Pornhub遭駭 「逾2億高級會員」資料恐外洩

    2025/12/17 18:43 即時新聞／綜合報導
    全球知名成人網站「Pornhub」。（資料照，法新社）

    著名駭客集團「ShinyHunters」宣布，他們在近期成功攻破全球成人色情影音網站「Pornhub」的數據分析供應商 ，竊取大量付費高級會員（Premium）資料及詳細觀看歷史紀錄。ShinyHunters」強調，已向Pornhub的母公司威脅以比特幣作為贖金，否則將把會員資料全數外洩，讓老司機遭受「社會性死亡」。

    綜合外媒報導，根據ShinyHunters在16日的最新聲明，他們透過Pornhub用於分析流量的第三方數據分析的供應商「Mixpanel」，取得高達2億筆付費會員資料，包括電子信箱、地理位置、影片類型、觀看時間、搜尋關鍵字等。ShinyHunters表示，「我們要求透過比特幣支付贖金」，並保證收到贖金後，會立即刪除所有被竊的會員資料。

    另據《路透社》報導指出，目前無法確定Pornhub資料外洩的範圍、細節或規模，不過根據ShinyHunters提供的一些樣本資料，上面有14名高級會員的資料，《路透社》將其中幾位的資料進行對比真實性，並獲得3名會員證實，確實是自己註冊過的Pornhub高級方案，而這3名會員分別是2名加拿大男子和1名美國男子。

    報導指出，Pornhub是全球最具知名度、規模最大的成人網站，每日造訪人次據稱超過1億次，年訪問量高達360億次。另外，Pornhub多數影片是免費觀看，但付費會員服務Pornhub Premium，只需要每月支付14.99美元（約新台幣470元），就能看到更多高畫質、無廣告與虛擬實境（VR）的影片，推出至今吸引超過2億人訂閱。

    目前Pornhub的母公司「Ethical Capital Partners」尚未回應此事，Mixpanel則否認與這起外洩事件有關。事實上，Pornhub早在本月12日就曾通知付費會員，承認網站近期發生涉及第三方數據分析商Mixpanel的資安事件，並因此影響部分會員權益。

